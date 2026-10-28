Barcelona shqyrton shitjen e Baldes dhe ndjek dy kandidatë për zëvendësimin e tij

Barcelona po vlerëson mundësinë që Alejandro Balde të largohet gjatë afatit kalimtar të janarit, me synimin për të siguruar fonde për përforcime në mbrojtje.
Sipas Diario Sport, drejtuesit e klubit katalunas mendojnë se shitja e mbrojtësit të majtë do t’u krijonte mundësi financiare për të vepruar në tregun e transferimeve.
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Humbjet ndaj Paris Saint-Germainit dhe Real Madridit, si dhe problemet me lëndimet, kanë rritur nevojën e Barcelonës për të përforcuar repartin defensiv. Në këtë situatë, klubi po shqyrton shitjen e një lojtari të rëndësishëm dhe Balde shihet si kandidati kryesor për t’u larguar.
Përveç aktivizimit të shkurtër në “El Clasico”, ku hyri në lojë pas lëndimit të Xavi Espart, mbrojtësi nuk duket se zë vend ndër zgjedhjet kryesore të trajnerit Hansi Flick.
Agjenti i lojtarit, Jorge Mendes, thuhet se po zhvillon bisedime me klube të Serie A dhe Ligës Premier për t’i gjetur një skuadër të re në janar, në rast se situata e Baldes te Barcelona nuk ndryshon gjatë muajve në vijim.
Megjithatë, 23-vjeçari mund të synojë më shumë minuta në ndeshjet e ardhshme dhe të rifitojë besimin e Flickut. Lëndimet kanë kufizuar alternativat që katalunasit kanë në mbrojtje.
Ndërkohë, Barcelona po ndjek edhe mundësi të tjera për përforcimin e repartit defensiv.
Mes emrave që klubi po monitoron janë Finn Jeltsch, mbrojtësi i ri i Stuttgartit, dhe Andrea Cambiaso i Juventusit, i cili mund të luajë në disa pozicione të mbrojtjes.