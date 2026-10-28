Barcelona shqyrton shitjen e Baldes dhe ndjek dy kandidatë për zëvendësimin e tij

Barcelona shqyrton shitjen e Baldes dhe ndjek dy kandidatë për zëvendësimin e tij

Barcelona po vlerëson mundësinë që Alejandro Balde të largohet gjatë afatit kalimtar të janarit, me synimin për të siguruar fonde për përforcime në mbrojtje.

Sipas Diario Sport, drejtuesit e klubit katalunas mendojnë se shitja e mbrojtësit të majtë do t’u krijonte mundësi financiare për të vepruar në tregun e transferimeve.

Të lidhura

None found

Humbjet ndaj Paris Saint-Germainit dhe Real Madridit, si dhe problemet me lëndimet, kanë rritur nevojën e Barcelonës për të përforcuar repartin defensiv. Në këtë situatë, klubi po shqyrton shitjen e një lojtari të rëndësishëm dhe Balde shihet si kandidati kryesor për t’u larguar.

Përveç aktivizimit të shkurtër në “El Clasico”, ku hyri në lojë pas lëndimit të Xavi Espart, mbrojtësi nuk duket se zë vend ndër zgjedhjet kryesore të trajnerit Hansi Flick.

Agjenti i lojtarit, Jorge Mendes, thuhet se po zhvillon bisedime me klube të Serie A dhe Ligës Premier për t’i gjetur një skuadër të re në janar, në rast se situata e Baldes te Barcelona nuk ndryshon gjatë muajve në vijim.

Megjithatë, 23-vjeçari mund të synojë më shumë minuta në ndeshjet e ardhshme dhe të rifitojë besimin e Flickut. Lëndimet kanë kufizuar alternativat që katalunasit kanë në mbrojtje.

Ndërkohë, Barcelona po ndjek edhe mundësi të tjera për përforcimin e repartit defensiv.

Mes emrave që klubi po monitoron janë Finn Jeltsch, mbrojtësi i ri i Stuttgartit, dhe Andrea Cambiaso i Juventusit, i cili mund të luajë në disa pozicione të mbrojtjes.


Shtuar 28.10.2026 16:54

Tags: , , , , ,
Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin

Reali synon Mac Allisterin dhe propozon tre lojtarë për ta bindur Liverpoolin
Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës

Liverpooli synon tri përforcime në janar, mes objektivave edhe mbrojtësi i Barcelonës
Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën

Kompany lë spitalin pas pesë ditësh, Bayerni bën të ditur diagnozën
Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron

Topi i Artë 2027: Yamal dhe Mbappe nisin garën për të zëvendësuar Harry Kane në fron
Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë

Papin kritikon Mbappen: Prezantimi në media i dëmtoi ëndrrën për Topin e Artë
Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë

Andi Hadroj lë futbollin europian dhe firmos me Vllazninë
Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas

Zhegrova spikat për Juventusin në humbjen ndaj Genoas
Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti

Liverpooli kalon më tej në EFL Cup, Chelsea eliminohet me penallti