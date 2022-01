Barcelona planifikon 3 nënshkrime

FC Barcelona vazhdon të mendojë, siç e dimë tashmë, opsione të ndryshme për të mbyllur këtë merkato dimërore. Veçanërisht e ngacmuar nga rezultatet shqetësuese të marra, skuadra katalanase dëshiron të përfundojë mbështetjen e skuadrës së saj në këtë përpjekje për të bërë një ekip konkurrues të aftë për të siguruar të paktën vendin e katërt.

Eliminimi i kupës në San Mamés nxori në pah edhe një herë shumë mangësi në ekipin e drejtuar nga Xavi Hernández. Pra, skuadra e Barçës ende shpreson të jetë në gjendje të mbyllë disa nënshkrime të tjera në këtë merkato dimërore pas atyre të Ferran Torres dhe Dani Alves.

3 dëshirat e Mateu Alemany

Gazeta ‘Sport’ tregon se drejtori sportiv po shqyrton disa skenarë kur planifikon sezonin e ardhshëm dhe mes tyre edhe moshyrjen në Champions League. Por për këtë muaj ai dëshiron që të vijë një mbrojtës i majtë, një qendërsulmues dhe një qendërmbrojtës dhe po shqyrton opsione të ndryshme.

Ato duhet të jenë detyra me çipa të supozuar ose të përbashkët ose lojtarë me kosto zero, megjithëse kjo mënyrë e dytë duket e ndërlikuar. Dhe në asnjë rast këto kredi nuk duhet të zgjaten përtej datës 30 qershor sepse planifikimi i kursit të ri do të varet, siç themi ne, nga rezultatet. /h.ll/albeu.com