Barcelona përgatit ofertë prej 70 milionë eurosh për anglezin Alex Scott

Alex Scott, mesfushori i Bournemouth, është vendosur nga Barcelona mes objektivave kryesorë për përforcimin e mesfushës në afatin kalimtar të verës.

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Futbollisti anglez 22-vjeçar ka rënë në sy të disa emrave të mëdhenj të futbollit europian, mes tyre edhe Manchester United, pas paraqitjeve të tij në Ligën Premier, ku është dalluar për pjekuri, personalitet dhe aftësinë për të çarë linjat kundërshtare.

Nevoja për një mesfushor të ri, energjik dhe dinamik, që mund të shtojë ritëm dhe intensitet në skuadrën që synon të rikthehet në elitën e futbollit europian, e ka shtyrë klubin katalanas drejt këtij profili.

Sipas drejtuesve sportivë të Barcelonës, karakteristikat e Scott përputhen me mënyrën e lojës së ekipit, sidomos në ndeshjet ku kërkohet presing i lartë, qarkullim i shpejtë i topit dhe ndihmë më e madhe nga prapavija e mesfushës.

Presidenti Joan Laporta e konsideron lojtarin si një lëvizje strategjike për të ardhmen dhe është i gatshëm të shkojë deri në rreth 70 milionë euro për ta transferuar.

Megjithatë, arritja e një marrëveshjeje nuk pritet të jetë e thjeshtë. Bournemouth nuk synon të heqë dorë lehtë nga një prej futbollistëve të tij më të rëndësishëm dhe e di mirë se interesimi për të është i madh.

Negociatat bëhen edhe më të ndërlikuara nga kontrata afatgjatë e lojtarit, si dhe nga gara me klubet angleze, por Barcelona beson se mund të fitojë terren nëse projekti sportiv i saj arrin ta bindë lojtarin.

Nëse transferimi realizohet, shuma prej 70 milionë eurosh do të ishte një investim i rëndësishëm për katalanasit, të cilët e vlerësojnë Alex Scott si një futbollist me ndikim të menjëhershëm dhe potencial të madh për të ardhmen.


Shtuar 28.06.2026 20:21

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