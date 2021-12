Barcelona negocion huazimin e Pulisic

Siç theksohet nga Anglia, Barcelona ka kontaktuar sërish me Chelsean për të pyetur për situatën e Christian Pulisic. Amerikani është duke u kufizuar në minutat e mbetura këtë sezon dhe largimi i tij mund të jetë një mundësi për merkaton e dimrit .

Në parim, synimi i Chelseat është të largohet në formë huazimi për të grumbulluar minuta lojë dhe Barcelona mund të jetë vendi i përsosur për të përmbushur këtë detyrë. Blaugranat aktualisht nuk janë në gjendje të paguajnë shuma të mëdha parash dhe ky opsion sigurisht që do t’i përshtatej nevojave të tyre financiare.

Kontaktet mes dy skuadrave tashmë kanë ndodhur dhe pikërisht tani zbarkimi i tyre në Barcelonë po forcohet me kalimin e ditëve. Në të njëjtën kohë, klubi po punon edhe për nënshkrimet e Ferran Torres dhe Cavanit dhe nuk përjashtohet mundësia që tre pjesët të arrijnë këtë janar.

Gjithsesi, gjithçka do të varet nga puna që do të kryejë drejtuesit e sportit nga zyrat dhe duket se mund të vijnë përforcime të reja që do të duhet të përshpejtojnë operacionin e daljes. /albeu.com