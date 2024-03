Barcelona në bisedime me Araujon për të ardhmen pas interesimit nga Premier Liga

Mbrojtësi uruguaian, Ronald Araujo ka qenë në krye të mediave në disa raste gjatë muajit të fundit, pasi bëhet e qartë se Barcelona do të duhet të shesë një nga yjet e saj të mëdha gjatë verës. Pas interesimit nga Bayern Munich, disa e kanë lidhur atë me një kalim në Ligën Premier.

Araujo ka një kontratë deri në vitin 2026 dhe presidenti Joan Laporta tha të enjten se do të rinovonte Araujon me kontratë të përjetshme nëse do të mundej, por ka ende pikëpyetje rreth të ardhmes së tij. Një ditë më parë u raportua se Araujo nuk është i sigurt për të ardhmen e tij sezonin e ardhshëm.

Barcelona po bën gjithçka që mundet për ta lidhur atë. Siç u zbulua nga Matteo Moretto në The Daily Briefing, Blaugranët kanë filluar bisedimet me të disa javë më parë në lidhje me një kontratë të re.

Kjo vjen nga interesi i Bayern Munichut, por shumë skuadra të Ligës Premier që janë të interesuara gjithashtu për transferimin e mbrojtësit uruguaian.

24-vjeçari është zemra e mbrojtjes së Barcelonës, por pasi ka fituar tashmë një titull lige me skuadrën katalanase, duket sikur mund të kalojë pak kohë para se të sfidojnë sërish në Evropë.

Paratë nuk do të jenë një argument për të qëndruar me Barcelonën, dhe kështu Blaugranët do të duhet të marrin një menaxher të ri dhe një projekt të ri duke u zhvilluar me shpejtësi, në mënyrë që të mos mbështeten thjesht në lidhjen sentimentale të Araujo për ta mbajtur atë të lumtur në Kataluni. /Telegrafi/