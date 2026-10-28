Barcelona mund të ndëshkohet pas 17 incidenteve të raportuara në El Clasico

La Liga ka regjistruar 17 incidente gjatë El Clasico-s së zhvilluar të dielën mes Barcelonës dhe Real Madridit. Sipas raportit zyrtar të ligës, ngjarjet mund të çojnë në masa disiplinore ndaj Barcelonës.
Raporti përmend dhjetë incidente që përfshinin tifozë të Barcelonës dhe shtatë të tjera ku ishin të përfshirë mbështetës të Real Madridit që kishin udhëtuar për ndeshjen. Gjetjet i janë përcjellë Komitetit Disiplinor të RFEF-së dhe Komisionit Kundër Dhunës.
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Në Barcelonë u raportuan brohoritje fyese ndaj Marc Cucurellës, tifozëve të Real Madridit dhe Jose Mourinhos.
Ngjarja më e rëndë ndodhi pas golit të fitores së Kylian Mbappe në minutën e 87-të. Nga sektori Grada Gol 1957 u hodhën në fushë shishe, kanaçe, çakmakë dhe një pajisje vape, çka bëri që loja të ndërpritej për një minutë e 20 sekonda.
Asnjë prej lojtarëve mysafirë nuk u godit, por një spektator goditi Eduardo Camavinga-n me flamur.
Siguria e Barcelonës identifikoi tifozin, ndërsa klubi synon ta përjashtojë atë.
La Liga vuri në dukje se shumica e tifozëve vendas u sollën në mënyrë të përshtatshme. Deri tani, nuk është konfirmuar asnjë sanksion.