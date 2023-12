Barcelona konfirmon se dëshiron të nënshkruajë zëvendësuesin e Gavi-t në janar

Barcelona do të përpiqet të nënshkruajë me një mesfushor të ri në afatin kalimtar të janarit, pasi ata kërkojnë një zëvendësues për Gavi, tha presidenti Joan Laporta.

CFARE NDODHI?

Gavi është përjashtuar deri në fund të sezonit pasi pësoi një këputje të ligamentit të kryqëzuar të përparmë ndërsa ishte në detyrë ndërkombëtare me Spanjën. Ishte raportuar se skuadra katalanase nuk mund të përballonte të sillte një mesfushor të ri, por Laporta konfirmoi se ata do të ndjekin një ofertë huazimi si ajo që pa Edgar Davids të bashkohej nga Juventus për gjysmën e dytë të sezonit 2003-04.

Problemet financiare të Barcelonës e kanë bërë të vështirë për kampionët spanjollë të nënshkruajnë lojtarë të rinj në dritaret e fundit të transferimeve, pasi buxheti i tyre i pagave u shkurtua nga La Liga. Megjithatë, ata do të nënshkruajnë me sulmuesin 18-vjeçar Vitor Roque në një marrëveshje me vlerë 35 milionë euro (30 milionë £/38 milionë dollarë) plus shtesa në janar.

ÇFARË THA PRESIDENTI, LAPORTA

Ai i tha agjencisë së lajmeve EFE: “Nëse ne arrijmë të bëjmë lojën e ndershme [me La Liga], ideja është që të kemi një mesfushor tjetër për të kompensuar humbjen e Gavi. Do të ishte një huazim deri në fund të sezonit, si p.sh. ne bëmë vite më parë me Edgar Davids, për shembull. Mendoj se para fundit të vitit mund të krijojmë hapësirën për disa marrëveshje për të cilat po punojmë.”