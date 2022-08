Barcelona e interesuar për dy veteranët, Chelsea i bën ditur çmimin “katalanasve”

Me kalimin e ditëve, transferimet e Azpilicueta dhe Marcos Alonsos në Barcelona duket se po komplikohen. Siç ka mësuar AS nga burime pranë klubit londinez, ata kërkojnë plot 25 milion euro për dy lojtarët.

Pronari i ri i “Bluve” e ka vlerësuar Azpilicuetan me 10 milion dhe mbrojtësin madrilen 15. Barcelona momentalisht se mund ta arrijë këtë shifër dhe shpreson që Chelsea të ulë pretendimet.

Pavarësisht palëvizshmërisë së Chelseat, te Barcelona duket se janë optimistë pas merkatos së madhe që po bëjnë. Në Camp Nou ata janë të vetëdijshëm se të dy lojtarët duan t’i bashkohen radhëve të Barçës, megjithëse, siç mëson AS , Azpilicueta ka filluar të rimendojë dëshirën e tij për t’u larguar nga Stamford Bridge , pavarësisht bisedave që ka pasur me Xavi, në të cilat tekniku ka kërkoi durimin tuaj. Duhet mbajtur mend se Barcelona tashmë ka një marrëveshje të mbyllur me kapitenin e Chelseat për dy sezone dhe një tjetër opsionale.

Marcos Alonso nga ana tjetër dëshiron të kthehet në Spanjë dhe është i apasionuar pas opsionit të Barçës. Prandaj, për sa kohë që ka mundësi, ai do të presë./albeu.com