Barcelona do të ndjekë transferimet e përhershme për Felix dhe Cancelo

Presidenti i Barcelonës, Joan Laporta, ka besim se do të sigurojë marrëveshje të përhershme për Joao Cancelo dhe Joao Felix pas bisedimeve me klubet e tyre përkatëse.

CFARE NDODHI?

Barcelona nënshkroi dyshen portugeze në marrëveshje huazimi nga Atletico Madrid dhe Manchester City gjatë afatit kalimtar të verës dhe tani do të synojë t’i bëjë lëvizjet e tyre të përhershme siç konfirmohet nga presidenti i tyre Joan Laporta.

Gjigantët katalanas po planifikojnë të nënshkruajnë përgjithmonë me Cancelo verën e ardhshme pasi Manchester City nuk dëshiron të sanksionojë një marrëveshje tjetër huazimi.

Për Felix-in, ata mund të negociojnë një tjetër lëvizje të përkohshme me Atletico-n me një opsion për të blerë në të ardhmen pasi gjendja e tyre aktuale financiare nuk do t’i lejojë ata të përmbushin çmimin e lartë të kërkuar të Colchoneros për sulmuesin.

ÇFARË THOTË JOAN LAPORTA

Siç citohet nga Fabrizio Romano, Laporta tha, “Agjenti i tyre, Atlético dhe Man City tashmë na kanë thënë se çfarë do të nevojitet për nënshkrimin e tyre. Ne duam që të dy Joaos të jenë pjesë e përhershme e ekipit, jo në huazim. Le të shohim se si do të zhvillohet. Ndjej se të gjitha palët do të jenë të lumtura në fund.”