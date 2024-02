Barcelona do të ketë 40 milionë euro në dispozicion gjatë verës

Me Barcelonën që nuk bën fare biznes (përveç konfirmimit të ardhjes së Vitor Roque) gjatë afatit kalimtar të dimrit, fokusi i tyre në çështjet jashtë fushës tani do të kthehet në verë. Do të jetë një periudhë e madhe për klubin, pasi ata kërkojnë të përmirësojnë skuadrën përpara sezonit 2024/25, për të cilin do të kenë edhe një trajner të ri.

Kuptohet, prioriteti kryesor i Barcelonës për afatin kalimtar të verës është të nënshkruajë me një mesfushor të ri mbrojtës. Oriol Romeu ka pasur vështirësi që kur erdhi si zëvendësues i Sergio Busquets, gjë që do të thotë se ai mezi ka luajtur gjatë muajve të fundit.

Megjithatë, mungesa e një mesfushori natyror shihet si një çekuilibër i dukshëm në mesfushën e skuadrës katalunase dhe drejtuesit duan të përforcohen në atë pozitë.

Sipas gazetës Sport, pavarësisht vështirësive të tyre të dokumentuara mirë, Barcelona do të ketë një shumë të konsiderueshme parash për të shpenzuar në një ‘pivot’ në verë, që besohet të jetë në rajonin prej 35-40 milionë euro.

Presioni do të jetë mbi drejtorin sportiv Deco për të siguruar që ai të zgjedhë kandidatin e duhur me këto fonde.

Është absolutisht thelbësore që Barcelona ta ketë këtë të drejtë gjatë verës, përndryshe ata mund të jenë në një tjetër sezon beteje.

Martin Zubimendi, Mats Wieffer, Amadou Onana, Andre dhe Bruno Guimares janë disa nga emrat që pëlqehen, edhe pse duket e vështirë për Barçën që të mund të marrë shërbimet e tyre nëse nuk arrin të kalojë shifrën prej 50 milionë euro.

Të gjithë ata janë të listuar në treg dhe klubet e tyre përkatëse vështirë se do të pranojnë një dalje me kosto të ulët. /Telegrafi/