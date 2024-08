Atletico Madrid zyrtarizon blerjen e Julian Alvarez

Tani është zyrtare: Julian Alvarez është një lojtar i ri i Atletico Madrid. Sulmuesi argjentinas vjen nga Manchester City për 75 milionë euro plus 10 milionë bonuse.

Pas të dhënave të ndryshme sociale, tashmë ka mbërritur edhe deklarata zyrtare nga “Colchoneros”, e cila tregon edhe detajet e operacionit:

“Atlético de Madrid dhe Manchester City kanë arritur një marrëveshje për transferimin e Julián Alvarez, i cili do të nënshkruajë për ekipin tonë deri në vitin 2030. 24-vjeçari argjentinas, një lojtar i kombëtares për vendin e tij, është një sulmues i gjithanshëm, i shpejtë, me aftësi të mëdha për t’u lidhur me kolegët e tij. Ai është gjithashtu i aftë të luajë si mesfushor”.