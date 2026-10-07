Arsenali përgatit një tjetër tentativë për Julian Alvarezin në janar

Arsenali përgatit një tjetër tentativë për Julian Alvarezin në janar

Julian Alvarez vazhdon të jetë në planet e Arsenalit, që pritet të provojë sërish transferimin e tij gjatë merkatos së janarit. Sulmuesi argjentinas, sipas raportimeve, po vlerëson mundësinë për t’u larguar nga Atletico Madridi.

Të lidhura

None found

Klubi anglez kishte kërkuar edhe më parë ta afronte 26-vjeçarin, duke qenë i gatshëm të paguante mbi 100 milionë euro. Për përpjekjen e re në janar, raportohet se drejtuesit kanë shqyrtuar edhe një marrëveshje ku mund të përfshihen lojtarë si Viktor Gyokeres, Ethan Nwaneri apo Noni Madueke.

Burime të raportuara nga Anglia bëjnë të ditur se Alvarez nuk është i kënaqur me gjendjen e tij në Madrid dhe tani e sheh me më shumë hapje kalimin tek Arsenali. Në verë, përparësia e tij ishte Barcelona, por Atletico Madridi nuk pranoi ta lejonte transferimin në Camp Nou.

Marrëveshja që e lidh Alvarezin me Atlético Madridin është e vlefshme deri në vitin 2030. Gjatë verës, skuadra spanjolle kishte hedhur poshtë gjithashtu një propozim prej 150 milionë eurosh të Real Madridit.

Janari do të tregojë nëse interesimi i Arsenalit do të marrë formën e një hapi konkret dhe nëse Alvarez do të zgjedhë përfundimisht largimin nga Madridi.


Shtuar 7.10.2026 23:33

Tags: , ,
Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme

Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme
Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës

Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës
Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet

Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet
Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë

Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë
Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese

Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese
Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn

Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn
Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë

Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë
Mourinho kërkon durim te Real Madridi dhe sjell si shembull vazhdimësinë e Artetës te Arsenali

Mourinho kërkon durim te Real Madridi dhe sjell si shembull vazhdimësinë e Artetës te Arsenali