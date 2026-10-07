Arsenali përgatit një tjetër tentativë për Julian Alvarezin në janar

Julian Alvarez vazhdon të jetë në planet e Arsenalit, që pritet të provojë sërish transferimin e tij gjatë merkatos së janarit. Sulmuesi argjentinas, sipas raportimeve, po vlerëson mundësinë për t’u larguar nga Atletico Madridi.
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Klubi anglez kishte kërkuar edhe më parë ta afronte 26-vjeçarin, duke qenë i gatshëm të paguante mbi 100 milionë euro. Për përpjekjen e re në janar, raportohet se drejtuesit kanë shqyrtuar edhe një marrëveshje ku mund të përfshihen lojtarë si Viktor Gyokeres, Ethan Nwaneri apo Noni Madueke.
Burime të raportuara nga Anglia bëjnë të ditur se Alvarez nuk është i kënaqur me gjendjen e tij në Madrid dhe tani e sheh me më shumë hapje kalimin tek Arsenali. Në verë, përparësia e tij ishte Barcelona, por Atletico Madridi nuk pranoi ta lejonte transferimin në Camp Nou.
Marrëveshja që e lidh Alvarezin me Atlético Madridin është e vlefshme deri në vitin 2030. Gjatë verës, skuadra spanjolle kishte hedhur poshtë gjithashtu një propozim prej 150 milionë eurosh të Real Madridit.
Janari do të tregojë nëse interesimi i Arsenalit do të marrë formën e një hapi konkret dhe nëse Alvarez do të zgjedhë përfundimisht largimin nga Madridi.