LIVE: 3 minatorë dalin nga Trepça, 60 ende të bllokuar – Çfarë dihet për gjendjen e tyre

07.10.2026 – 22:56 — Januzi raporton gjendje stabile të minatorëve, njëri ka shqetësime me këmbën
Minatorët e bllokuar në horizontet e minierës në Stantërg janë në gjendje stabile dhe me ta mbahet lidhja përmes telefonit me tela induktiv, ka bërë të ditur Ibrahim Januzi, kryetar i Sindikatës së Minatorëve të Trepçës.
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Sipas Januzit, ngujimi erdhi pas një problemi në furnizimin me energji elektrike. Ai shpjegoi se defekti u shfaq rreth orës 19:30, kur u dogjën linjat e tensionit të lartë dhe pati një defekt në trafostacionin e tunelit të parë.
Një pjesë e punëtorëve, sipas tij, kanë filluar të përdorin rrugët alternative për të dalë në sipërfaqe. Januzi tha se informacionet që kishte konfirmonin daljen e minatorit të parë, ndërsa grupet e tjera po vazhdonin daljen dhe ai shprehu shpresën që edhe ato të arrinin jashtë.
Kreu i Sindikatës sqaroi se për momentin nuk ka shqetësime për gjendjen e tyre. Megjithatë, për një minator është raportuar një problem me këmbën, i cili mund ta bëjë më të vështirë daljen duke ecur.
Nga të dhënat e marra në vendngjarje dhe bisedat me menaxhmentin, Januzi vlerësoi se linja e furnizimit të minierës nuk duket të ketë dëmtime të mëdha, ndaj riparimi i saj mund të kryhet në një kohë më të shkurtër.
Ai sqaroi gjithashtu se problemet në sektorin e flotacionit nuk e pengojnë nxjerrjen e punëtorëve. Kjo pjesë, sipas tij, nuk ka lidhje me liftin që shërben për transportimin e minatorëve nga nëntoka.
Januzi ngriti kritika për pajisjet e vjetruara dhe mungesën e investimeve, duke kujtuar se bllokime të ngjashme kanë ndodhur edhe në të kaluarën. Ai tha se trafostacionet e stërvjetëruara dhe mosinvestimi po bëjnë që minatorët të mbeten shpesh të mbyllur.
Sipas tij, pa një mundësi tjetër për furnizim me rrymë, punëtorët detyrohen të qëndrojnë të ngujuar për orë të tëra. Januzi e konsideroi këtë gjendje kërcënim për shëndetin dhe jetën e tyre.
07.10.2026 – 22:38 — Shpëtohet i pari nga 63 minatorët e bllokuar, ndërhyrja vijon
Nga horizonti i 11-të i minierës së Trepçës është nxjerrë njëri prej 63 minatorëve të ngujuar. Konfirmimi ka ardhur nga Bekim Ibishi, komandant i Zjarrfikësve të Mitrovicës.
Ibishi bëri të ditur se puna për shpëtimin e minatorëve të tjerë po vazhdon. Sipas shpjegimit të tij, djegia e transformatorit kryesor në këtë horizont shkaktoi bllokimin e punëtorëve.
Ndërhyrja e ekipeve emergjente në minierë mbetet në zhvillim, ndërsa nga autoritetet priten të dhëna të tjera për shëndetin e minatorëve dhe ecurinë e operacionit.
07.10.2026 – 22:27 — IHDNj bën thirrje për ndërhyrje të menjëhershme në Stan Tërg
Në horizontet 11, 10, 9 dhe 8 të minierës së Stan Tërgut kanë mbetur të bllokuar mbi 60 minatorë, në thellësi që shkon deri në rreth 645 metra. Ekipet përgjegjëse janë vënë në veprim për t’i nxjerrë përmes rrugëve emergjente.
Siguria e punëtorëve ka shkaktuar shqetësim të madh dhe përpjekjet janë përqendruar te dalja pa rrezik e të gjithë minatorëve. Informacionet e deritanishme tregojnë se ata po përpiqen të përdorin rrugët emergjente, ndërkohë që ekipet në terren po krijojnë kushtet e nevojshme për nxjerrjen e sigurt.
Instituti për Hulumtime dhe të Drejtat e Njeriut (IHDNj) u ka bërë thirrje institucioneve dhe ekipeve të shpëtimit të veprojnë menjëherë. Instituti thekson rëndësinë e çdo minute dhe kërkon që ndërhyrja të kryhet me nivelin më të lartë të profesionalizmit dhe koordinimit.
Krahas shpëtimit, në vëmendje pritet të jetë edhe sqarimi i rrethanave që sollën incidentin. IHDNj i ka kërkuar Prokurorisë kompetente të hapë një hetim të plotë e të pavarur, për të verifikuar funksionimin e pajisjeve dhe mekanizmave të sigurisë, si dhe shkeljet e mundshme të rregullave të sigurisë në punë.
Në kuadër të hetimit pritet të vlerësohen problemet teknike, neglizhenca e mundshme institucionale dhe përgjegjësitë individuale apo institucionale. Nëse zbulohen shkelje, personat përgjegjës duhet të përballen me pasojat e parashikuara nga ligji.
Ngjarja ka sjellë sërish në qendër të vëmendjes rreziqet dhe kushtet e punës së minatorëve në Kosovë. Duke punuar qindra metra nën tokë, ata përballen me shumë rreziqe, çka kërkon që siguria në punë të trajtohet vazhdimisht, jo vetëm kur ndodh një incident.
IHDNj rikujton se i ka identifikuar më parë këto shqetësime në hulumtimin “Punëtorët e padukshëm të Nëntokës”. Në të janë dokumentuar vështirësitë e kushteve të punës dhe rreziqet profesionale të minatorëve.
Gjetjet e hulumtimit evidentojnë ekspozimin e punëtorëve ndaj gazrave, pluhurit, sforcimeve të mëdha fizike dhe faktorëve të tjerë që mund të prekin drejtpërdrejt shëndetin dhe sigurinë e tyre.
Rasti i Stan Tërgut pritet të hapë sërish diskutimin për mbikëqyrje më të rreptë të standardeve të sigurisë, për mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe pajisjeve, si dhe për funksionalitetin e rrugëve e procedurave të emergjencës.
Instituti kërkon që, sapo të përfundojë shpëtimi, të bëhet një vlerësim gjithëpërfshirës i minierës, pajisjeve dhe procedurave të sigurisë. Synimi është të identifikohen shkaqet dhe të ndërmerren hapa konkretë që ngjarje të tilla të mos përsëriten.
Për momentin, përparësi ka dalja e sigurt nga nëntoka e 64 minatorëve. Pas kësaj, hetimi pritet të sqarojë shkakun e incidentit dhe të përcaktojë nëse ka përgjegjësi që duhen mbajtur.
07.10.2026 – 22:08 — Rizvanolli reagon për 63 minatorët e bllokuar në horizontin 11
Një defekt në pajisjet elektrike ka ndërprerë furnizimin me energji në Trepçë, duke lënë në horizontin 11 minatorët e ndërrimit të dytë. Sipas informacioneve të raportuara, brenda ndodhen gjithsej 63 punëtorë, orari i të cilëve përfundon në orën 23:00.
Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka reaguar përmes Facebook-ut, ku ka njoftuar se minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore.
Në postimin e saj, Rizvanolli iu referua informacionit të menaxhmentit të Trepçës, sipas të cilit punëtorët që mbetën në minierë pas defektit elektrik janë mirë dhe i përkasin ndërrimit të dytë, që mbyllet në orën 23:00.
Ministrja njoftoi gjithashtu se ekipet teknike po përpiqen të riparojnë defektin dhe të rivendosin furnizimin me rrymë. Paralelisht po organizohet nxjerrja graduale e minatorëve nga dalja emergjente. Ajo bëri të ditur se menaxhmenti ndodhet në vendngjarje, ku kanë qenë të pranishëm edhe policia e zjarrfikësit.
07.10.2026 – 22:02 — Raportohen 63 minatorë të ngujuar në horizontin 11 të Trepçës
Djegia e trafos kryesore ka shkaktuar ndërprerjen e energjisë elektrike, duke lënë brenda horizontit 11 punëtorët e ndërrimit të dytë të Trepçës. Numri i minatorëve të raportuar si të bllokuar është 63.
Ibrahim Januzi, kryetar i Sindikatës së Pavarur të Minatorëve, konfirmoi se në minierë vazhdon të jetë ndërrimi i dytë. Ai sqaroi se bëhet fjalë për të gjithë punëtorët e këtij ndërrimi në minierë dhe se ata ende janë brenda orarit të punës.