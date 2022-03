Arsenali ka triumfuar 0-1 ndaj Aston Villa duke vazhduar kështu formën e mirë.

Golin e vetëm e realizoi Bukayo Sakas me një goditje nga distanca.

Pas javës së 30-të, Arsenali vazhdon të jetë në vendin e katërt me 54 pikë, ndërsa në javën e 31-të do të takohet me Crystal Palace. /albeu.com/