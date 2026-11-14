Argjentina nis periudhën pa Messin me disfatë 2-1 përballë Uruguait

Argjentina e filloi etapën pa Lionel Messin duke u mundur 2-1 nga Uruguai, në miqësoren e zhvilluar në stadiumin Bombonera.
Ndeshja e parë pas zgjatjes së kontratës së trajnerit Lionel Scaloni deri në vitin 2030 nuk shkoi mirë për vendasit, të cilët zhgënjyen përpara tribunave gjysmë të zbrazëta.
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Uruguai, që drejtohej nga trajneri Diego Forlan, nuk regjistroi asnjë gjuajtje në portë në pjesën e parë, por gjithsesi kaloi në avantazh. Lisandro Martinez tentoi ta largonte topin pas pushimit, por e goditi në fytyrë shokun e ekipit, Leonardo Balerdi, dhe topi përfundoi në rrjetë pas devijimit.
Më pas, pas një goditjeje këndi, Maximiliano Araujo shënoi golin e dytë të miqve dhe e çoi rezultatin në 2-0.
Për pjesën më të madhe të takimit, Argjentina nuk gjeti mënyrën për të çarë prapavijën e fortë kundërshtare. Mungesa e Messit u ndje edhe në krijimin e aksioneve individuale.
Hyrja e Gianluca Prestiannit i dha më shumë gjallëri lojës së vendasve. Në minutën e 72-të, ai depërtoi shkëlqyeshëm nga krahu i majtë dhe i dha asistin Julian Alvarez, i cili ngushtoi diferencën në 2-1.
Në minutat e fundit, presioni i Argjentinës ra. Uruguai, i mbështetur edhe nga lojtarët e rinj të futur nga stoli, e menaxhoi me qetësi mbylljen e ndeshjes dhe siguroi një fitore të vlefshme.