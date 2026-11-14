Argjentina nis periudhën pa Messin me disfatë 2-1 përballë Uruguait

Argjentina nis periudhën pa Messin me disfatë 2-1 përballë Uruguait

Argjentina e filloi etapën pa Lionel Messin duke u mundur 2-1 nga Uruguai, në miqësoren e zhvilluar në stadiumin Bombonera.

Ndeshja e parë pas zgjatjes së kontratës së trajnerit Lionel Scaloni deri në vitin 2030 nuk shkoi mirë për vendasit, të cilët zhgënjyen përpara tribunave gjysmë të zbrazëta.

Të lidhura

None found

Uruguai, që drejtohej nga trajneri Diego Forlan, nuk regjistroi asnjë gjuajtje në portë në pjesën e parë, por gjithsesi kaloi në avantazh. Lisandro Martinez tentoi ta largonte topin pas pushimit, por e goditi në fytyrë shokun e ekipit, Leonardo Balerdi, dhe topi përfundoi në rrjetë pas devijimit.

Më pas, pas një goditjeje këndi, Maximiliano Araujo shënoi golin e dytë të miqve dhe e çoi rezultatin në 2-0.

Për pjesën më të madhe të takimit, Argjentina nuk gjeti mënyrën për të çarë prapavijën e fortë kundërshtare. Mungesa e Messit u ndje edhe në krijimin e aksioneve individuale.

Hyrja e Gianluca Prestiannit i dha më shumë gjallëri lojës së vendasve. Në minutën e 72-të, ai depërtoi shkëlqyeshëm nga krahu i majtë dhe i dha asistin Julian Alvarez, i cili ngushtoi diferencën në 2-1.

Në minutat e fundit, presioni i Argjentinës ra. Uruguai, i mbështetur edhe nga lojtarët e rinj të futur nga stoli, e menaxhoi me qetësi mbylljen e ndeshjes dhe siguroi një fitore të vlefshme.


Shtuar 14.11.2026 09:49

Tags: , ,
Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit

Sport5” kritikon lojtarët e Kosovës që ulën kokën gjatë himnit izraelit
Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney

Nga bashkimi i shqiptarëve te fitoret në Australi, rrugëtimi i ekipit “UÇK” në Sydney
Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?

Play-off-i i Ligës së Kombeve: nga Uellsi e Kroacia te Gjermania e Belgjika, cilat skuadra mund t’i dalin përballë Kosovës?
Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit

Spanja dhe Franca synojnë të presin finalet e Ligës së Kombeve, UEFA vendos pas shortit
Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës

Zhegrova dhe Hoxha largohen nga grumbullimi i Kosovës
Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi

Festë në ekipin e Maran para ndeshjes, Duka uron sulmuesin Seferi
Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe

Ardian Krasniqi mposht Ricardo Guarapanas me nokaut në raundin e tretë, arrin 14 fitore në 14 meçe
Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup

Shqipërisë i mjafton një barazim me Bjellorusinë për vendin e parë në grup
grandpashabet facebookBursa Escortgrandpashabet facebookjojobetgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabet resmi girişgrandpashabetgrandpashabet girişkahraman haberdeneme bonusu veren sitelercasinofast güncel girişgrandpaşhabetonline notarystarzbetgiftcardmall/mygiftextrabetjojobetkavbetgrandpashabet girişjojobetjojobet