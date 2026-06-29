Ardian Takaj në zi, presidenti i Skënderbeut humb nënën

Presidenti i Skënderbeut, Ardian Takaj, po përjeton një ditë të rëndë, pasi ka humbur nënën e tij, e cila është ndarë nga jeta sot, duke lënë pas dhimbje të madhe në familje.

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Lajmi është bërë i kuptueshëm fillimisht në mënyrë të tërthortë nga vetë Takaj, i cili vendosi në foton e profilit një fjongo të zezë. Më pas, kreu i klubit korçar publikoi në “Story” edhe një foto pranë nënës së tij.

Vlen të kujtohet se vetëm një vit më parë, presidenti i Skënderbeut humbi edhe të atin, Petrit Takajn. Sot, Ardian Takaj dha lajmin e hidhur edhe për humbjen e nënës së tij, një tjetër goditje e rëndë për familjen.




Shtuar 29.06.2026 11:10

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