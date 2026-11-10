Arbitra portugezë për ndeshjen Shqipëri–Finlandë

UEFA ka përcaktuar ekipin e arbitrimit për përballjen mes Shqipërisë dhe Finlandës, që do të zhvillohet në stadiumin “Air Albania” në kuadër të Ligës së Kombeve.
Ndeshja e Grupit C1 është caktuar për të enjten në orën 20:45. Drejtimin e saj do ta marrin gjyqtarë nga Portugalia.
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Arbitër kryesor do të jetë Joao Pinheiro, i ndihmuar nga Leciano Maia dhe Hugo Marques. Joao Goncalves është caktuar gjyqtar i katërt.
Në dhomën e VAR-it, përgjegjës kryesor do të jetë Tiago Martins, ndërsa Bruno Esteves do të shërbejë si ndihmës në AVAR. Edhe ata janë nga Portugalia.