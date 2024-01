Arbër Hoxha prezantohet zyrtarisht nga Dinamo Zagrebi

Arbër Hoxha tani do të veshë fanellën e Dinamo Zagrebit, pasi kaloi nga Slaven Belupo në një transferim që shënon një hap të madh për karrierën e tij. Klubi i tij i mëparshëm ka njoftuar publikisht se ka finalizuar shitjen e mesfushorit kosovar tek kampionët e Kroacisë, në një marrëveshje që cilësohet si një nga më të mëdhatë për klubin.

Pas disa spekulimeve dhe bisedimeve të intensifikuara, tashmë është konfirmuar se Hoxha do të jetë pjesë e Dinamo Zagrebit. Transferimi i tij ka tërhequr vëmendjen pasi Slaven Belupo ka vlerësuar lart kontributin e tij, duke e përshkruar si një ndër shitjet më të shtrenjta që ka bërë ndonjëherë.

Dinamo Zagreb, një prej klubeve më të suksesshme në Kroaci dhe një emër i njohur në skenën evropiane të futbollit, nuk ka hezituar të shfaqë entuziazmin për të mirëpritur Hoxhën. Klubi nëpërmjet një deklaratë zyrtare në rrjetet sociale e ka përshëndetur lojtarin e ri, duke i uruar një karrierë të mbushur me sukses në radhët e tyre.

Në deklaratën për mirëseardhjen, Dinamo e ka përcjellë mesazhin e tyre në mënyrë të veçantë: “Arbër, mirësevjen në klubin më të madh kroat”. Kjo fjalë mirëseardhjeje tregon pritshmëritë dhe mbështetjen e madhe që klubi dhe tifozët i kanë për të.

Adaptimi në ambientin e ri dhe ndeshjet e ardhshme do të jenë një provë për Hoxhën, i cili shpreson ta përforcojë pozicionin e tij si një lojtar kyç në skenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Fansat, si dhe miqtë dhe familja e Hoxhës, presin me interes të shohin performancat e tij me Dinamo Zagreb.

Kjo lëvizje vlen si një rritje e madhe në karrierën e 27-vjeçarit, i cili e ka nisur udhëtimin e tij futbollistik në Kosovë dhe më pas ka bërë emër në futbollin kroat. Me një kontratë të re në dorë, Hoxha tani është i gatshëm të ndërtojë një kapitull të ri me Dinamo Zagreb dhe të kontribuojë në arritjet e tyre të ardhshme në fushën e lojës. /Telegrafi/