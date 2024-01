Al Ittihad merr vendim për të ardhmen e Benzemas

Chelsea thuhet se është i interesuar për nënshkrimin e Karim Benzemas.

Është raportuar se blutë kishin dërguar tashmë një ofertë huazimi e cila ishte refuzuar.

Francezi supozohet se dëshiron të largohet nga Al Ittihad dhe do të jetë i hapur për t’u rikthyer në Evropë. Megjithatë, David Ornstein thotë se kjo nuk do të ndodhë.

“Karim Benzema, sipas informacioneve që kam, do të qëndrojë në Ligën Pro të Arabisë Saudite ”, ka thënë gazetari në podkastin Daily Transfer Briefing.

“Ky është qëllimi i ekipit dhe nuk do të ndryshojë, Al-Ittihad, pavarësisht se ka një problem që po ndodh tani dhe sugjerimet se ai nuk do të paraqitet në kampe stërvitore”.

“Më është thënë se ai do të riintegrohet në stërvitje, takimet do të zhvillohen dhe mendoj se janë planifikuar disa seanca në Dubai për më vonë këtë javë, dhe ata do të përpiqen ta qetësojnë atë situatë”, ka shtuar më tej ai. /Telegrafi/