Agjenti i Salah i përgjigjet raportimit se ai do të largohet nga Liverpool

Agjenti i Mohamed Salah ka dalë me një përgjigje me katër fjalë ndaj një raporti të vjetër që pretendonte se lojtari do të largohej nga Liverpool.

CFARE NDODHI?

Ramy Abbas Issa, i cili përfaqëson yllin e Liverpool dhe Egjiptit, hodhi poshtë një raport të vjetër – që pretendonte se lojtari do të largohej nga Reds – me vetëm katër fjalë. Raporti i marsit të vitit 2023, sugjeroi që egjiptiani do të ndahej në verën e vitit 2023.

Salah ishte në shënjestër të disa klubeve të Pro Ligës Saudite në verën e vitit 2023, me Al-Ittifaq që doli me një ofertë tërheqëse prej 150 milionë funte për nënshkrimin e tij. Por Reds refuzuan ta linin të largohej atëherë. Përsëri në dhjetor, dolën raporte se Al-Nassr i Cristiano Ronaldos do të dalë me një ofertë për anësorin, megjithëse ai nuk ka gjasa të largohet nga Premier League në mes të sezonit.

ÇFARË ËSHTË THËNË

Duke iu përgjigjur postimit X të gazetarit Santi Aouna nga marsi 2023, ku ai ndau raportin e tij për Footmercato, Issa shkroi: “Ti thjesht nuk e di”. /AlbEu.com/