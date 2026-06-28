Afrika thyen çdo precedent në Botërorin 2026 me nëntë skuadra në fazën me eliminim direkt

Kupa e Botës 2026 ka sjellë një moment historik për futbollin afrikan, pasi kontinenti ka siguruar një rekord të ri me nëntë përfaqësuese të kualifikuara në fazën e 1/16-ës.

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Në këtë mënyrë, Afrika arrin numrin më të lartë të skuadrave të saj ndonjëherë në një etapë me eliminim direkt të këtij turneu.

Mes ekipeve që kanë prerë biletën janë Maroku, Egjipti, Afrika e Jugut, Bregu i Fildishtë, Kepi i Gjelbër, Senegali, Gana, Republika Demokratike e Kongos dhe Algjeria.

Falë formatit të ri me 48 kombëtare, nëntë nga 32 ekipet që kanë kaluar në fazën me eliminim direkt vijnë nga Afrika. Kjo do të thotë se 28.1 për qind e skuadrave pjesëmarrëse në këtë raund i përkasin kontinentit afrikan, përqindja më e lartë e regjistruar ndonjëherë për Afrikën në historinë e Kupës së Botës.

Ky rezultat historik nënvizon rritjen e futbollit afrikan në skenën ndërkombëtare dhe siguron që kontinenti të ketë më shumë përfaqësues se asnjëherë më parë në garën për një vend në fazën e 1/8-ës së finales të Kupës së Botës 2026.


Shtuar 28.06.2026 08:45

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