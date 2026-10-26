Achraf Hakimi hyn në historinë e Topit të Artë me një rekord për mbrojtësit afrikanë

Achraf Hakimi ka vendosur një standard të ri për futbollistët afrikanë në garën për Topin e Artë, duke u renditur për herë të dytë në mesin e 15 më të mirëve.
Sipas të dhënave të platformës statistikore Stats Foot, mbrojtësi i Paris Saint-Germain është i pari nga Afrika që arrin të përfshihet në këtë grup në dy edicione të ndryshme.
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Reprezentuesi i Marokut e mbylli garën në vendin e gjashtë në vitin 2025, ndërsa në renditjen e vitit 2026 u pozicionua në vendin e 13-të. Kjo përfaqëson një rënie me shtatë pozita në krahasim me edicionin e mëparshëm.
Pavarësisht këtij ndryshimi në renditje, Hakimi mbetet një nga emrat më të vlerësuar të futbollit botëror dhe një prej figurave të rëndësishme të nivelit elitar.
Me dy paraqitje në mesin e 15 kandidatëve më të mirë, 27-vjeçari është bërë mbrojtësi i parë afrikan që e arrin këtë rezultat në historinë e Topit të Artë.
Ky rekord e konsolidon edhe më tej pozitën e Hakimit si një prej mbrojtësve më të spikatur në futbollin botëror.