Achraf Hakimi hyn në historinë e Topit të Artë me një rekord për mbrojtësit afrikanë

Achraf Hakimi hyn në historinë e Topit të Artë me një rekord për mbrojtësit afrikanë

Achraf Hakimi ka vendosur një standard të ri për futbollistët afrikanë në garën për Topin e Artë, duke u renditur për herë të dytë në mesin e 15 më të mirëve.

Sipas të dhënave të platformës statistikore Stats Foot, mbrojtësi i Paris Saint-Germain është i pari nga Afrika që arrin të përfshihet në këtë grup në dy edicione të ndryshme.

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Reprezentuesi i Marokut e mbylli garën në vendin e gjashtë në vitin 2025, ndërsa në renditjen e vitit 2026 u pozicionua në vendin e 13-të. Kjo përfaqëson një rënie me shtatë pozita në krahasim me edicionin e mëparshëm.

Pavarësisht këtij ndryshimi në renditje, Hakimi mbetet një nga emrat më të vlerësuar të futbollit botëror dhe një prej figurave të rëndësishme të nivelit elitar.

Me dy paraqitje në mesin e 15 kandidatëve më të mirë, 27-vjeçari është bërë mbrojtësi i parë afrikan që e arrin këtë rezultat në historinë e Topit të Artë.

Ky rekord e konsolidon edhe më tej pozitën e Hakimit si një prej mbrojtësve më të spikatur në futbollin botëror.


Shtuar 26.10.2026 22:06

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