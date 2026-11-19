Manchester United po shqyrton mundësinë e ndërhyrjes në merkaton e janarit për të forcuar repartin e sulmit dhe një nga emrat që përmendet si kandidat është Vangelis Pavlidis, qendërsulmuesi i Benficës.
Mauricio Pochettino kërkon më shumë alternativa përpara, sidomos tani që Benjamin Sesko ndodhet i dëmtuar. Slloveni kishte nisur të shfaqte paraqitje të mira para se të ndalej nga lëndimi, por edhe pas rikthimit do t’i duhet kohë për të rigjetur ritmin e duhur.
Të lidhura
None found
Nga ana tjetër, Bryan Mbeumo ka dëshmuar se di të shënojë, por jep më të mirën e tij kur luan përkrah një sulmuesi qendror me fizik më të fuqishëm, sesa si numër nëntë i vetëm. Për këtë arsye, afrimi i një qendërsulmuesi mund të jetë një nga prioritetet e Unitedit.
Një prej kandidatëve që lidhet me klubin anglez është greku 27-vjeçar Vangelis Pavlidis, i cili po kalon një sezon të shkëlqyer te Benfica. Ai ka shënuar 19 gola në 19 paraqitje në të gjitha kompeticionet, duke u bërë një nga sulmuesit më produktivë në Evropë.
Sipas raportimeve, Pochettino ka shprehur dëshirën që të ketë në ekip një sulmues me potencial të madh shënimi dhe pikërisht në këtë kontekst është përmendur emri i Pavlidisit. Lojtari grek thuhet se e mirëpret një kalim në Ligën Premier, në rast se Manchester United paraqet interes konkret.
Shifrat e tij në dy sezonet e fundit janë mbresëlënëse: 50 gola dhe 11 asistime në 76 ndeshje në të gjitha garat. Ai ka goditur edhe 13 herë shtyllën ose traversën, një shenjë se bilanci i tij mund të kishte qenë edhe më i lartë.
Pavlidis ka një saktësi të goditjeve prej 60.54 për qind dhe një përqindje konkretizimi prej 23.49 për qind. Që nga nisja e sezonit 2025/26, ai ka regjistruar 332 goditje drejt portës, më shumë se dyfish krahasuar me lojtarin që renditet pas tij, Gianluca Prestianni, i cili numëron 145.
Edhe te goditjet brenda kuadratit epërsia është e theksuar. Greku ka 158 goditje të tilla, ndërsa Prestianni, rivali më i afërt në këtë statistikë, ka 48.
Që nga fillimi i sezonit të kaluar, Pavlidis ka realizuar shtatë dopieta dhe shtatë tregolësha, duke lënë dukshëm pas shokët e skuadrës në këto zëra. Ai numëron edhe 56 goditje me kokë, ndërsa i vetmi që i afrohet është Nicolas Otamendi me 46.
Sulmuesi ka qenë gjithashtu shumë i pranishëm në finalizimin e aksioneve, duke shfrytëzuar 126 raste të mëdha të krijuara nga skuadra. Në driblime të përfunduara ka 84, çka e rendit të tretin te Benfica, pas Prestiannit dhe Andreas Schjelderupit.
Megjithatë, jo të gjithë treguesit e tij janë pozitivë. Saktësia e pasimeve prej 72.23 për qind është më e ulëta ndër lojtarët e Benficës që konsiderohen titullarë të rregullt. Edhe në duele ka një bilanc më modest: ka zhvilluar 1.171 duele dhe ka fituar 504 prej tyre, me një sukses prej 43.04 për qind.
Më herët, edhe Barcelona kishte shfaqur interes për Pavlidisin, ndërsa forma e tij aktuale e kthen atë në një objektiv tërheqës për klubet e mëdha evropiane.
Sidoqoftë, Manchester United mund ta ketë të vështirë t’ia mbushë mendjen sulmuesit për një transferim. Skuadra angleze po kalon një periudhë të ndërlikuar dhe pozicioni në zonën e rrezikut të Premier League mund të ndikojë te vendimi i futbollistit.
Pavlidis thuhet se është i hapur për një aventurë në Angli, prandaj Unitedi mund të shqyrtojë nisjen e bisedimeve me Benficën dhe përfaqësuesit e lojtarit. Për Pochettinon, një sulmues me këto statistika do të ishte një përforcim i rëndësishëm për pjesën e dytë të sezonit.