Rocco Vata ka rrëfyer një episod të veçantë nga ndeshja mes Irlandës dhe Kosovës, e luajtur të martën në mbrëmje në Dublin, ku skuadra vendase fitoi 3-0.
Sulmuesi 20-vjeçar u aktivizua në pjesën e fundit të takimit dhe bëri të ditur se disa futbollistë të Kosovës u përpoqën ta nxirrnin nga loja me një mënyrë të pazakontë.
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Vata, i lindur në Shqipëri dhe pjesë e përfaqësueses së Irlandës, tha se mbrojtësit kundërshtarë i folën në shqip dhe e fyen me synimin për ta provokuar gjatë minutave të fundit.
Duke folur për Balls.ie pas përfundimit të sfidës në stadiumin “Aviva”, ai shpjegoi se incidenti ndodhi teksa po përpiqej të pengonte përqendrimin e portierit të Kosovës gjatë një aksioni.
“Kur ndodhesha në zonë dhe po përpiqesha ta shpërqendroja portierin, ata nisën të më thonin disa gjëra. I kuptova”, deklaroi Vata.
Futbollisti irlandez tregoi edhe përmbajtjen e fjalëve që iu drejtuan.
“Po, më shanë pak. Më pyetën: ‘A je shqiptar?’ dhe më pas më fyen. Unë u thashë: ‘Po, mos u shqetësoni’. Pas ndeshjes, njëri prej tyre erdhi të kërkonte falje, gjë që ishte pozitive”, rrëfeu ai.