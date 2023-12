A do të transferohet Salah në Arabinë Saudite?

Mohamed Salah mbetet me interes për skuadrat në Arabinë Saudite, por ylli i Liverpool nuk pritet të bëjë një lëvizje në Lindjen e Mesme në janar.

CFARE NDODHI?

Ikona egjiptiane ishte në shënjestër të palëve në atë rajon gjatë afatit kalimtar veror të vitit 2023, me raporte që sugjeronin se ofertat prej rreth 192 milionë dollarë ishin paraqitur. Asnjë marrëveshje nuk u arrit, me Salah të lidhur me një kontratë në Anfield deri në 2025.

Një tjetër ofertë pritet të bëhet nga Liga Saudite në një fazë, me ish-shokët e skuadrës të Salah, Sadio Mane dhe Roberto Firmino që kanë ndjekur tashmë lojtarë si Cristiano Ronaldo dhe Karim Benzema në një divizion ambicioz dhe me shpenzime të mëdha. Megjithatë, ka pak shanse që Salah të ecë në atë rrugë në fillim të vitit 2024. /Albeu/