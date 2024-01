500 mijë euro për “regjisorin” e mesfushës, gjigantët rumunë “zbarkojnë” te Partizani

Jemi në periudhë merkatoje dhe ka shumë lëvizje te skuadrat. Disa lojtarë largohen për shkak se nuk janë në planet e stafeve dhe disa të tjerë shiten nga ana e klubit. I tillë mund të jetë edhe rasti i Maguette Gueye.

20-vjeçari i Partizanit ka përfunduar në “radarin” e gjigantëve rumunë, të Steaua Bucuresti. Këto të fundit kërkojnë “regjisorin” e mesfushës së demave dhe janë të gatshëm të bëjnë ofertën e parë për shërbimet e tij.

Madje ata do të ofrojnë 500 mijë euro për të bindur drejtuesit kryeqytetas për të lënë të lirë lojtarin, që ka kontratë me të kuqtë deri në qershor të vitit 2025. Në këtë sezon Maguette ka luajtur në 24 ndeshje dhe i aka dalë të shënojë 3 gola dhe të dhurojë edhe 1 asist.

Është një lider te teë kuqve dhe mbetet të shihet në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e 20-vjeçarit, nëse Partizani do të heqë dorë nga Maguette apo do të refuzojë 500 mijë euro. /newsport.al/