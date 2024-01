Jo vetëm Mba dhe Preka, Teuta nis bisedimet me Partizanin për një tjetër “dem”

Pak ditë më parë “Newsport.al” bëri të ditur se Teuta dhe Partizani janë në bisedime mes tyre për huazimin e dy lojtarëve. Christian Mba dhe Marcelino Preka janë drejt Durrësit, me “Djemtë e Detit” që po kërkojnë të përfocojnë organikën e tyre me dy lojtarët e të kuqve.

Por nuk do të jenë të vetmit. Aksin Tiranë- Durrës me shunmë gjasa do ta ndjekë një tjetër futbollit i të kuqve. Këtë herë bëhet fjalë për Leart Zekollin. Dy ekipet kanë nisur bisedimet mes tyre, teksa në ditët në vazhdim do të mësohet më shumë mbi të ardhmen e mbrojtësit të djathtë.

Kujtojmë se Zekolli në këtë sezon ka luajtur me fanelën e Partizanit në 11 takime, ku ka arritur të dhurojë edhe 1 asist. /newsport.al/