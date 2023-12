30 milionë kërkesa për bileta për Europianin në Gjermani, shqiptarët ndër kombëtaret dominuese

Ndeshjet e fazës së grupeve të Kampionatit Evropian, vendet dhe oraret u zbuluan pas shortit të turneut final në Hamburg të Gjermanisë, më 2 dhjetor.

Më pas, një fazë aplikimi për bileta kushtuar mbështetësve të ekipeve kombëtare pjesëmarrëse u hap deri më 12 dhjetor dhe tifozët treguan kërkesa të mëdh për të qenë pjesë e turneut final të vitit të ardhshëm në dhjetë qytete pritëse gjermane nga 14 qershori deri më 14 korrik.

Çdo kombëtare pjesëmarrëse mori 10,000 bileta për tifozët e tyre për çdo ndeshje dhe disa kombëtare kanë shitur me sukses të gjitha alokimet e tyre të biletave direkt në klubet e tyre të tifozëve dhe në përputhje me parimet e tyre të përcaktuara të shitjes.

Biletat e mbetura do të ndahen si pjesë e shortit të zhvilluar nga UEFA.

Faza e aplikimit të biletave për tifozët e kombëtareve pjesëmarrëse në numra:

Në total, më shumë se 30 milionë aplikime për bileta u pranuan nga 206 vende midis 2 dhe 12 dhjetorit.Krahasuar me fazën e parë të aplikimit për publikun e gjerë, ku 35% e biletave kërkoheshin nga tifozë jashtë Gjermanisë, gjatë kësaj faze aplikimi ky numër u rrit në 59%.Përveç tifozëve të Gjermanisë, më shumë bileta kërkuan edhe tifozët që mbështesin Turqinë, Hungarinë, Anglinë, Shqipërinë dhe Kroacinë.Biletat për vendet kryesore që u ofruan për herë të parë kanë pasur një kërkesë të madhe nga tifozët që dëshirojnë të shikojnë një ndeshje nga vendet e vendosura në qendër brenda kategorisë 1.

UEFA ka njoftuar se do të mbahet shorti ku kërkesa ka tejkaluar numrin e biletave të disponueshme. Tifozët do të informohen deri në fund të janarit 2024 nëse kërkesa e tyre për biletë në këtë fazë aplikimi ishte e suksesshme. /KlanKosova/