22 kartonë të verdhë dhe 2 të kuq, Federata bën gati pezullimin për Xavin

Xavi Hernandez ka një karrierë të mbushur me kartonë si trajner të Barcelona. Në ndeshjen e së dielës që këta të fundit fituar 0 me 3 ndaj Atletico Madrid, trajneri i katalanasve iu drejtua dhomave të zhveshjes pas pjesës së parë. Shkak u bë kartoni i kuq që arbitri kryesor akordi pas dy të verdhave.

Plot 22 kartonë të verdhë dhe 2 të kuq numëron Xavi, që proteston vazhdimisht për gjykimin e arbitrave. Federata në Spanjë pritet që ta pezullojë Xavin më shumë se me 1 ndeshje, sa vlen kartoni i kuq.

Me shumë gjasa trajneri blaugranas do të qëndrojë dy ndeshje larg pankinës, raportojnë mediet spanjolle. Xavi do të privohej kështu nga ndeshjet me Las Palmas dhe Cadiz.