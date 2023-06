14 sekrete që nuk i dinit për Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic nuk është vetëm një nga lojtarët më të mëdhenj suedezë, por edhe një nga sportistët më të suksesshëm dhe më të njohur në botë. I lindur më 1981 në Suedi, Ibrahimovic ka luajtur për disa nga klubet më të mëdha dhe më prestigjioze të Evropës, duke përfshirë Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain dhe Manchester United.

Ai ka fituar shumë trofe gjatë karrierës, duke përfshirë titujt e ligës në katër vende të ndryshme, një Kupë UEFA dhe disa çmime individuale. Ibrahimovic nuk është vetëm një futbollist i madh, por edhe një personalitet i jashtëzakonshëm, me një stil unik, brenda dhe jashtë fushës.

Ai njihet për vetëbesimin, sinqeritetin dhe sensin e humorit, të cilat e kanë bërë një personazh të preferuar të fansave dhe mediatik. Por cilat janë 14 gjërat që duhet të dini për të?

Ai ka lindur në Malmo

Prejardhja e Ibrahimovic është një përzierje e boshnjakes dhe kroates, që rrjedh nga babai dhe nëna e tij, respektivisht, megjithëse ka lindur në Malmo, Suedi. Fëmijëria e tij nuk ishte e lehtë, për shkak të divorcit të prindërve, kur ai ishte vetëm dy vjeç, teksa u rrit në lagjen multikulturore të Rosengard.

Malmo ka prodhuar disa futbollistë të suksesshëm ndër vite, duke përfshirë Ibrahimovic, Markus Rosenberg, Daniel Andersson, Pontus Jansson, Jesper Blomqvist, Mattias Jonson dhe Tobias Hysen.

Ai lindi në të njëjtën ditë me Gwen Stefani dhe A$AP Rocky

Ibrahimovic ka lindur më 3 tetor dhe ndan ditëlindjet me të famshëm si Gwen Stefani, A$AP Rocky, Tommy Lee, Alicia Vikander dhe Neve Campbell, për të përmendur vetëm disa.

Ai luajti për 3 skuadrat më të suksesshme italiane

Ibrahimovic është një nga ata lojtarë që ka veshur fanellat e të tria skuadrave më të suksesshme në Serie A: Milanit, Interit dhe Juventusit. Ashtu si ai bënë dhe kampionë si Christian Vieri, Edgar Davids, Andrea Pirlo apo Roberto Baggio.

Ai është golashënuesi më i mirë i Suedisë

Ibrahimovic konsiderohet si një nga futbollistët më të mëdhenj suedezë të të gjitha kohërave dhe mban rekordin e golave ??të shënuar për vendin e tij (62). Ai qëndron përpara të mëdhenjve të tjerë në historinë suedeze, si Sven Rydell, Gunnar Nordahl, Henrik Larsson dhe Gunnar Gren.

Ai kishte linjën e tij të veshjeve

Linja e veshjeve ‘A-Z’ e Zlatan Ibrahimovic mbylli dyert e saj pas dy vitesh për shkak të një humbjeje prej 18 milionë dollarësh. Linja u lançua në vitin 2016 dhe pritej të gjeneronte të ardhura duke përfituar nga popullariteti dhe imazhi i futbollistit suedez. Megjithatë, pavarësisht entuziazmit dhe investimit fillestar, biznesi nuk arriti të fitonte dhe përfundimisht duhej të mbyllej.

Kjo shërben si një kujtesë se suksesi në fushë nuk përkthehet gjithmonë në sukses jashtë saj. Pavarësisht mbylljes së linjës së tij të veshjeve, Ibrahimovic mbetet një simbol në botën e futbollit dhe një personazh shumë i pëlqyer nga fansat.

Ai është një fanatik i tatuazheve

Zlatan ka një pasion të madh për tatuazhet, të cilat pasqyrojnë personalitetin e tij. Vizatimet, të cilat mbulojnë një pjesë të madhe të trupit të tij, tregojnë historinë e jetës së sulmuesit suedez, pasionet dhe besimet e 42-vjeçarit. Nga portretet e tij dhe gruas te simbolet e forcës dhe fuqisë, tatuazhet e Zlatan pasqyrojnë udhëtimin e tij personal dhe gjërat që kanë më shumë rëndësi për të.

Ai ka punësuar disa nga artistët kryesorë të tatuazheve në botë. “Gravurat” në trupin e stërmadh janë bërë pjesë ikonike e imazhit dhe markës së tij personale. Qofshin frymëzues apo të diskutueshëm, tatuazhet e Zlatan janë një dëshmi e dashurisë së tij për artin e trupit.

Ai u përlesh me Pep Guardiolën

Ibrahimovic iu bashkua Barcelonës nga Interi në vitin 2009, por koha e tij në Katalonjë u dëmtua nga një sërë mosmarrëveshjesh me Pep Guardiolën. Suedezi i ka kritikuar publikisht taktikat dhe stilin e lojës së Guardiolës dhe të dy kanë pasur disa debate në fushë gjatë ndeshjeve.

Për më tepër, Guardiola zgjodhi ta linte Ibrahimovicin në stol për ndeshjet kyçe të sezonit, duke e përkeqësuar më tej tensionin mes të dyve. Në fund të fundit, Ibrahimovic u shit te Milani pas vetëm një sezoni blaugrana, duke shënuar fundin e periudhës së tij të shkurtër në Barcelonë dhe marrëdhënieve të trazuara me Guardiolën. “Kur më blen mua, ke blerë një Ferrari, – tha Ibrahimovic. – Nuk mund të më trajtosh si një Fiat”.

Episodi i gërshërëve

Ish-lojtari Mido gati ndryshoi rrjedhën e karrierës së Ibrahimovic në momentin që hodhi një palë gërshërë në drejtim të tij. Sherri ka ndodhur në dhomën e zhveshjes së Ajax-it, skuadër në të cilën luanin të dy në atë kohë. Arsyeja e diskutimit mbetet e paqartë, por ajo u përshkallëzua deri në atë pikë sa Mido hodhi gërshërët drejt suedezit. Për fat të mirë mjeti prerës nuk iu shkaktoi dëmtime serioze asnjërit, aq sa të dy vazhduan të luanin për shumë vite.

Ai ka një koleksion mbresëlënës makinash

Ibrahimovic është i njohur për një mënyrë jetese ekstravagante, duke përfshirë koleksionin e tij të madh të makinave. Futbollisti suedez zotëron një koleksion mbresëlënës makinash luksoze, duke përfshirë një Lamborghini Aventador, një Ferrari 599 GTO, një Audi RS6, një Mercedes-Benz SLS AMG dhe një Porsche 911 Turbo S.

Ibrakadabra

Ibrahimovic ka fituar pseudonimin “Ibrakadabra” me stilin e tij shpesh magjik të lojës. Një gol i shënuar për Ajax kundër NAC Breda, me një lëvizje në të cilën dribloi kundër kundërshtarëve të shumtë, përpara se ta fuste topin me qetësi në rrjetë, është shembulli i stilit të tij unik. Kësaj i duhet shtuar edhe goli i famshëm me “biçikletë” (roveshiatë) kundër Anglisë, një tjetër aftësi e tij e jashtëzakonshme.

Adhurues i MMA

Ibrahimovic ka një lidhje të fortë me sportet luftarake, veçanërisht me artet marciale të përziera (MMA). Ai është një adhurues i madh i këtij sporti, madje është stërvitur në MMA. Ibra ka thënë në intervista se e gjen disiplinën dhe fizikun e MMA të ngjashme me futbollin dhe në një moment e quajti veten si Conor McGregor i topit. Përveçse është tifoz, Zlatan ka përdorur edhe ndikimin e tij si futbollist profesionist për të promovuar këtë sport.

Ai ka shënuar më shumë se 500 gola në karrierë

Ibrahimovic është një nga ai grup i vogël lojtarësh që kanë kaluar shifrën e 500 golave në karrierë. Ai ka fituar çmime të shumta individuale për golat, duke qenë golashënuesi më i mirë disa herë dhe është njohur si një nga sulmuesit më të mirë të gjeneratës së tij. Në çdo rast, shifrat e tij nuk janë të krahasueshme me ato të Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos.

Fanella e LeBron James

Ibrahimovic nuk u emocionua kur LeBron i dërgoi atij një fanellë me autograf të Lakers, kur ata të dy luanin në Los Angeles. Suedezi shtoi autografin e tij në fanellë, përpara se t’ia kthente mbrapsht dhuratën.

Ibra më pas u bë përsëri tituj mediash kur kritikoi publikisht yllin e NBA-së për të qenë shumë i zëshëm në lidhje me pikëpamjet e tij politike, gjë që, nga ana tjetër, shkaktoi një reagim të ashpër nga LeBron.

Golashënuesi më i vjetër në Serie A

Duke shënuar ndaj Udinese në mars 2023, Ibrahimovic u bë golashënuesi më i vjetër në historinë e Serie A. Suedezi realizoi një penallti në fund të pjesës së parë, duke shënuar golin e momentit të barazimit të kuqezinjve. Me 41 vjeç e 166 ditë mbi supe, Ibra parakaloi kështu Alessandro Costacurta, i cili mbante rekordin që kur luante për Milanin.