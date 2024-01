Vrau dhe murosi shqiptaren Sibora Gagani, italiani letër gjykatës: Jeta në qeli më ka ofruar me Zotin! Dua të rrëfej të vërtetën edhe për vrasjen e Paulës

Vrasësi i dyshuar i dy grave, italiani Marco Romeo i ka dërguar një letër gjykatës hetuese në të cilën ai siguron se dëshiron të rrëfejë krimin e vrasjes së Paulës majin e kaluar dhe të tregojë gjithçka që ka ndodhur, sepse që kur hyri në burg ai ka pasur “një marrëdhënie shumë të ngushtë me Zotin dhe është plotësisht i penduar” , siç kanë bërë të ditur burime të afërta me rastin për mediat spanjolle. Shtetasi italian ka siguruar se do të rrëfejë faktet para gjyqtarit dhe siç ka shkruar në letër, kërkon të tregojë se si kanë ndodhur ngjarjet.

Lidhur me krimin e Paulës, ai pohon se ka pasur një përleshje të mëparshme mes të dyve dhe se pas një përleshjeje e kapi nga qafa dhe e hodhi në tokë. Ajo bërtiti për ndihmë, por se ai u përpoq ta sulmonte dhe ai e vrau. Ai thotë se nuk i kujtohet gjë tjetër, pasi e kapi paniku dhe iku.

Krimi i Sibora Gaganit

Lidhur me vrasjen e shqiptare Sibora Gagani, me të cilën ai ishte i lidhur dhe u zhduk në vitin 2014, ai këmbëngul se nuk ishte përgjegjës për vdekjen e saj, por pranon se e kishte fshehur trupin e saj. Eshtrat e viktimës u gjetën të mbështjella me çanta dhe brenda një kutie druri pas një muri të dyfishtë qershorin e kaluar. Ai tha se se i vjen keq “që bëri diçka kaq të neveritshme”.

Në letër, ai kujton se ka qenë ai që ka dhënë “informacionin kyç” në policinë e Torremolinos se ku ndodhej trupi i Siborës, por agjentët e kanë “shitur” duke gënjyer dhe thënë se ai është përgjegjës për vdekjen e saj edhe pse ai e mohon. Marco Romeo rrëfeu majin e kaluar se kishte murosur ish-të dashurën e tij Sibora përpara një deklarate gjyqësore për krimin e Paula-s, kur pa imazhin e saj në një tabelë në komisariat dhe komentoi se kishte përdorur acid për të zhdukur trupin.

Sibora Gagani u shpërngul me Marcon në Costa del Sol në vitin 2011 dhe u zhduk më 7 korrik 2014 , menjëherë pas ndërprerjes së marrëdhënies me të, datë që nga ajo kohë familja e saj, e cila banon në Itali, nuk e dinte vendndodhjen e të resë. Hetimi për zhdukjen e Gaganit rifilloi disa ditë pasi Marco u arrestua për vrasjen me thikë të ish-partneres së tij Paula në një shtëpi tjetër në Torremolinos. Pas disa kontrolleve në banesën që kishin ndarë, ata gjetën eshtrat.

Vdekja e Paulas

Në lidhje me vdekjen e Paulës, ai pohon në letër se “asnjëherë” nuk e ka goditur atë, se të dy kanë qenë përdorues droge dhe se kohët e fundit kanë pasur shumë debate pasi ai kishte bërë një “budallëk” me një kamariere, ndaj kishin vendosur të ndërpresin përkohësisht marrëdhënien. Pavarësisht kësaj, ditën e krimit ata kanë qenë të dy në shtëpi dhe gjithmonë sipas versionit të të hetuarit kishin konsumuar shumë drogë dhe pas një debati për shkak se persona të tretë kishin konfirmuar lidhjen me kamarieren, filloi lufta.

Ai pohon se nuk do ta kishte imagjinuar kurrë “një tragjedi të tillë” dhe se duhej të kishte lajmëruar policinë, por se e kapi paniku dhe mësoi se në atë moment kishte humbur përgjithmonë djalin që kishin të përbashkët. “Nuk do të kisha qenë kurrë në gjendje të dëmtoja vullnetarisht nënën e fëmijës tim. “Betohem”, pohon ai në letër, ku thotë se “falë rrugës shpirtërore” që ka ndërmarrë po mëson nga gabimet e tij dhe për këtë kërkon të bashkëpunojë me drejtësinë.