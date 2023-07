Vrasja e Ramazan Sinos, Valter Bami: Më vjen keq për viktimën, e kisha të afërm, gjurmët e barutit…

Valter Bami, i cili u ndalua mbrëmjen e djeshme nga policia lidhur me atentatin në Larushk, ka mohuar që të ketë lidhje me ngjarjen.

Gjatë atentatit të ndodhur më 4 korrik mbeti i vrarë Ramazan Sino dhe u plagosën djemtë e Gentjan Bejtjas (i cili ishte dhe shënjestra) 10 dhe 13 vjeç.

Bami ka deklaruar në polici se nuk ka lidhje me ngjarjen, ndërsa për sa i përket gjurmëve të barutit të gjetura në duart e tij, tha se bën qitje rregullisht me një armë sportive që e ka në banese me leje.

Bami ka deklaruar madje se Ramazan Sinon e kishte të afërm dhe ndjen keqardhje për ngjarjen e ndodhur.

“Ndjej keqardhje për humbjen e jetës së Ramazan Sinos që e kam të kushëri pasi nëna e Ramazanit dhe nëna ime janë vajza tezesh. Do ta dorëzoj lejen e armës që zotëroj dhe do kërkoj lirimin”, mësohet të ketë thënë i akuzuari.

Valter Bami u ndalua dje nga policia dhe u shoqëruar në ambientet e DVP Tiranë.

Sipas policisë, bazuar në përgjigjen e aktit të ekspertimit kimik, ka rezultuar se në dorën e majtë të Valter Bamit, janë konstatuar faktorë plotësues të qitjes me armë zjarri./Albeu.com./