U emërua ministër i Brendshëm, premton Balla: Do bëj gjithçka të mos zhgënjej askënd

Mbrëmjen e sotme (13 korrik) në Kuvendin e Shqipërisë është miratuar dekreti i Presidentit Bajram Begaj për emërimin e Taulant Ballës si ministër i Brendshëm. Ky i fundit ka falenderuar të gjithpërmes një postimi në Facebook premton se do të bëjë çdo gjë që mos zhgënjejë qytetarët.

Balla: Të dashur miq, do bëj gjithçka të mos zhgënjej askënd prej jush që besoni tek unë në kryerjen me sukses të detyrës së Ministrit të Brendshëm në Qeverinë e Kryeministrit Edi Rama duke i shërbyer me përulje çdo qytetari të Shqipërisë sonë. Do mundohem t’i zhgënjej pozitivisht dhe ata që nuk më votuan sot në Kuvendin e Shqipërisë.

Dekreti për emërimin e Ballës ministër mori 75 vota pro, 16 kundër dhe 1 abstenim, ndërsa u mirëprit me duartrokitje nga deputetët socialistë.

Sakaq, dekreti për shkarkimin e ministrit Bledi Çuçi mori 84 pro, 3 kundër dhe tre abstenim.