Tronditëse/ Doktoresha e azilit: Fëmijët u marrin pensionet pleqve, nuk u vijnë as në varrim

Në shtëpinë e të moshuarve, vështirë të dëgjosh dy histori njësoj.

Në emisionin “Punë pa teka” nga Kristi Gongo u përcollën emocionet që përjetojnë pensionistët gjatë qëndrimit larg familjarëve. Dikush nuk ka fëmijë, e të tjerë që i kanë por nuk i gëzojnë. Ka edhe të moshuar të cilët me dëshirë kanë vendosur të qëndrojnë në azil, sepse nuk jetojnë dot në emigrim ku i kanë fëmijët.

Për kujdesin e të moshuarve është një staf i trajnuar në shërbim 24 orë, duke filluar nga sanitaret, kujdestaret, kuzhinieret, punonjës social si dhe personel mjekësor.

Doktoreshë Hadija ka gati tre dekada që jeton me dhimbjet e të moshuarve dhe na tregon histori tronditëse se si ka raste që fëmijët jo vetëm nuk kujdesen për prindërit e tyre, por madje edhe përfitojnë.

“Unë kam 24 vjet që shërbej dhe përjetoj çdo gjë me pleqtë. Këtu ka pasur të moshuar me 7 fëmijë që nuk vinin ti takonin. Ka pleq që ju marrin pensionet, që thoshin vetë ditën që del pensioni e kishte lënë me shkrim që ta marr një nga fëmijët. Ka pasur pleq që nuk i marrin as për ti varrosur pjesëtarët e familjes, as fëmijët. E frikshme!”- rrëfen doktoresha.