“Ta, ta, ta, gati për zjarr në trup!”, Berisha për audiopërgjimin e 21 janarit: Manipulim i Ardi Veliut

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha në një konferencë për mediet e cilësoi 21 janarin si një nga ngjarjet më tragjike.

I pyetur nga gazetarët në lidhje me audiopërgjimin e publikuar së fundmi, Berisha u shpreh se ky është një manipulim i Ardi Veliut.

Kreu i PD-së shtoi se Rama është organizatori kryesor i dhunës dhe do ta ndjekë gjithë jetën përgjegjësia penale e organizimit të asaj dhune.

“Është një manipulim dhe falsifikim, njëlloj si shiriti i 21 janarit ku u tha se Sali Berisha ishte i implikuar në problemin e hidrocentralit. Është gjithçka krijesë e Ardi Veliut. Theksoj se 21 janari përbën një nga ngjarjet më tragjike, përpjekjen për një grusht shteti nga ata të cilët i kam denoncuar me kohë. Qeveria e SHBA ka insistuar në atë periudhë që të hetohen organizatorët dhe autorët e dhunës. Rama është personi kryesor, organizator i dhunës. Rama nuk gjeti kurrë kurajo të paraqitej në prokurori ndonëse u thirr për të dëshmuar. Ramën do ta ndjekë gjithë jetën përgjegjësia penale e organizmit të asaj dhune.

Është i faktuar si organizator. Pjesa e gardistëve është hetuar nga një kundërshtare e egër e Berishës. Është hetuar me një prani të rëndësishme ndërkombëtare, dhe janë dhënë dënimet e njohura deri tani, por meqënëse shërbehet me krijime të Ardi Veliut, i them lëri ato, hajde hiq imunitetin dhe shko dëshmo për organizmin e puçit. I solli si mish për top”, tha Berisha./

Albeu.com/