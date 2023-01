“Ta, ta, ta, gati për zjarr në trup!”, dalin bisedat në radio me Ndrea Prendin dhe vartësit kur u vranë protestuesit në 21 Janar

Pas 12 vitesh, zbulohet regjistrimi audio, i urdhërave të dhëna nga Garda e Republikës për ekzekutimin e 4 protestuesve në Bulevardin “Dëshmoret e Kombit”.

Nesër shënohen 12 vite nga 21 janari ku mbetën të vrarë katër protestues të opozitës asokohe PS gjatë protestave para kryeministrisë kundër qeverisë së PD. Për Aleks Nikën, Ziver Veizin, Faik Myrtajn dhe Hekuran Dedën ende nuk ka asnjë drejtësi, ndërsa familjarët presin që kjo të ndodh sa më shpejt.

Një pjesë nga komunikimi në radio i drejtuesve të Gardes së Republikes në momentin e vrasjeve të protestuesve, pasditen e 21 janarit 2011….

Kaseta nr.1 A

Komandanti i Gardes Ndrea Prendi:

“Te mbahen armet ne dore gati per zjarr.

Te mbahen armet ne dore gati per zjarr ne ajer.

Pastaj kur te them une ne trup”.

Ndrea Prendi:

“Artan(Artan Hoxho, zv/komandanti i Gardes) degjon?

Artan degjon?

Artan Hoxha zv/komandanti i Gardes:

“Degjoj, degjoj”

Ndrea Prendi:

“Me te kaluar gardhi i telave do hapet zjarr luftarak”.

Artan Hoxha:

“Kuptova, kuptova”

Ndrea Prendi:

“Ky eshte urdheri.

Dashamir degjuat?!

Dy efektiva te njesise speciale, Alfred(Alfred Ahmetcenaj)

ta ta ta gjakos(urdheri per te vrare)”.

Audio:

“Menjehere degjohen te shtena tek e tek, serish degjohen 8 te shtena radhazi nje nga nje”.

Ndrea Prendi:

“Alfred?

Alfred Ahmetcenaj:

“Po degjoj(degjohen 2-3 te shtena tek e tek)”

Ndrea Prendi:

“Kujdes municionin!

Kujdes municionin!”

Ne vijim pauze e gjate ne radio.

Kaseta nr.1 B

Ndrea Prendi:

“Alfred degjon?”

Alfred Ahmetcenaj:

“Po degjoj”

Ndrea Prendi:

“Po afrohen shume.

Duhet te jeni gati per zjarr”.

Alfred Ahmetcenaj:

“Po te kuptova drejt”.

Ndrea Prendi:

“Alfred, grupi i njesise speciale, keta te porta numer 2”.

Alfred Ahmetcenaj:

“Po te kuptova”

Ndrea Prendi:

“Nje grup i vogel”.

Alfred Ahmetcenaj:

“Po ju kuptova”…..…..

Komunikimet (urdherat) jane dhene vetem me radio nga komandanti i Gardes per vartesit e tij.

