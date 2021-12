Skandali i publikimit të rrogave, këto janë pagat më të larta në Shqipëri

Publikimi i listës së pagave të qytetarëve ka shkaktuar jo pak debat ditën e sotme. Në listën që ABC pa, kategorizohen disa të dhëna të qytetarëve duke nisur nga emri, mbiemri, emri i plotë, nipti i subjektit, subjekti, profesioni dhe orari i punës.

Paga më e lartë është ajo e një drejtori të një kompanie private në Shqipëri. Kjo shifër pasohet nga disa pozicione të tjera në kompani të ndryshme, në rang drejtuesish në vend ku përfshihen edhe ato të hidrokarbureve.

Pagat më të larta në vend

24,756,130.00

9,285,761.00

8,510,061.00

8,510,061.00

6,555,621.00

6,528,303.00

6,449,679.00

6,360,949.00

5,811,335.00

Në lidhje me publikimin e kësaj liste, prokuroria e Tiranës ka nisur verifikimet. Në databazë pasqyrohen edhe shpenzimet e Shërbimit Informativ Shtetëror në Tiranë si edhe rrethe. Për fat të mirë, emrat e të punësuarve nuk janë të pasqyruar.

Ajo që bie në sy lidhet me faktin se pagat e deklaruara në nivele më të ulëta janë shumë më të vogla krahasuar me realitetin duke treguar se bizneset vijojnë të operojnë me dy bordero në Shqipëri. /Abcnews.al