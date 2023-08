Rrapaj dhe Rjepaj në burg për sterilizimin, Rama: Përgjegjësia individuale, pushteti një kafshë e egër

Biznesmeni Ilir Rrapaj dhe ish-zëvendësministri Shëndetësisë Klodian Rjepaj u arrestuan disa ditë më parë me kërkesë të SPAK lidhur me koncesionin e sterilizimit. Në një deklaratë për medien, Rama thotë se përgjegjësia edhe në këtë rast është individuale.

Rama: Sterilizimi është një nga punët më të bukura që ne kemi bërë. Kam marrë telefonata nga mjekë, profesorë që ishin të shqetësuar se mos kontrata do të sekuestrohej, por nuk ishte rasti. Por pse? Sepse me atë kontratë ne kemi ndryshuar shëndetësisë shqiptare në hallkën e vet më delikate që është ndërhyrja në trupin e njerëzve. Nëse në procesin e asaj kontrate, individë të caktuar kanë hyrë në gjynah me popullin dhe atdheun të cilit ne i shërbejë, do paguajnë. Kur ne zgjedhim, ne nuk i kalojmë njerëzit në sallën e torturave për të marrë vesh se çfarë mund të bëjnë ata në të ardhmen. Pushteti është një lloj kafshe shumë e egër, është shumë e vështirë ta mbash të zbutur dhe të mos biesh pre e dhëmbëve të veta. Këtu përgjegjësia është individuale e gjithsecilit që nuk e mban dot peshën e tundimeve për të bërë një rrugë e dy punë.

vijon…