Raketa ruse godet një ndërtesë në Ukrainë, dy persona të vdekur dhe mbi 30 të plagosur

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy tha se një raketë ruse ka vrarë dy persona pasi goditi një ndërtesë apartamentesh në një qytet qendror të Ukrainës.

Si pas guvernatorit të rajonit Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak sulmi në Kryvyi Rih plagosi rëndë 5 persona dhe plagosi 25 të tjerë.

Presidenti ukarinas tha se mes të plagosurve rëndë ishte dhe një fëmijë.

“Një kërkim është duke u zhvilluar për njerëzit nën rrënoja,” tha Zelenskyy.

The death toll from the strike on Kryvyi Rih has risen to three, 38 people were injured. Four people were pulled out from under the rubble – the head of Dnipropetrovsk regional military administration Lysak. pic.twitter.com/j9u0cdeSQY

