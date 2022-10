Qeveria bën gati amnistinë për të burgosurit, PD: Do të përdoren në zgjedhjet lokale

Maxhoranca ka paralajmëruar miratimin e një amnistie penale në fund të këtij viti, por pa dhënë detaje se sa të burgosur do të përfitojnë.

Sipas opozitës, kjo nismë e qeverisë vjen në këtë moment kur vendi po i drejtohet zgjedhjeve lokale dhe të burgosurit e liruar nga burgu mund të përdoren për të mbledhur vota.

“Duke qenë se në vitin që vjen është shpallur data e zgjedhjeve lokale a ka një studim lidhur me amnistinë apo është diçka që do bëhet në fund të vitit për qëllime elektorale? A ka ndonjë gjë të studiuar apo ka diçka që do shpërthejë para zgjedhjeve?”, tha Ferdinand Xhaferri i PD-së.

Në përgjigje të tij ministri Manja u shpreh se “Lidhur me amnistinë penale dua të jem i qartë, se sa herë ka periudha zgjedhore e flitet për amnistri penale ka tendencë për t’i gërshetuar këto dy gjëra. Amnistia penale është traditë, niset nga parimet e humanizmit e qëllimeve që ka dënimi, është ushtruar herë pas herë amnistia, ka pasur që në 2013 e fundit është bërë në 2020, jemi në një proces të studimit e analizimit të gjithë faktorëve e indikatorëve që merr në konsideratë një amnisti penale e pse jo ministria e drejtësisë do propozojë por që s’ka lidhje me zgjedhjet se të paraburgosurit e ushtrojnë te drejten e votës dhe pa pasur amnisti. Të paraburgosurit dhe të dënuarit do votojnë. Sa e gjerë do jetë kjo amnisti nëse do ketë ndjekjen penale, gjykimin dhe ekzekutimin e vendimeve penale, pra të tre fazat, këtë po e studiojmë në ministri me Drejtorinë e Burgjeve”.