Pushimet “horror” të çiftit gjerman në Durrës, reagon menaxheri i hotelit: RTL mashtron, do hapim gjyq

Ditën e djeshme, televizioni i njohur gjerman RTL kishte publikuar një artikull në faqen e tij online, ku përshkruante me detaje eksperiencën e një çiftit turistësh në Durrës.

Çifti Melanie Zeeb dhe Michal Bürger, kishin filmuar ambientet e hotelit ku kishin qëndruar në Durrës dhe kishin përshkuar me detaje pushimet “horror” që kaluan në Shqipëri.

Ditën e sotme, lidhur me lajmin ka reaguar menaxheri i hotelit Eriklent Kollollari, i cili thotë për Euronews se po përgatisin dosjen voluminoze për të hapur një gjyq ndaj televizionit RTL pasi ka publikuar një lajm dezinformues.

Menaxheri thotë se në videon ku shihen shkallet e një godine me plehra nuk ndodhen në hotel, por në një pallat që ndodhet afër hotelit.

Gjithashtu ai shton se turistët nuk kanë paguar para ekstra për akomodimin dhe nuk kanë shfaqur asnjë shqetësim gjatë kohës së qëndrimit.

“Ajo pamja me plehra te shkallët nuk është ambient i hotelit, por është një pallat. Ata kanë ardhur më datën 21 gusht dhe kanë ikur më datë 1 shtator. Nuk kanë manifestuar gjatë qëndrimit asnjë shqetësim. Godina është ngjitur me hotelin, por nuk është pjesë e hotelit, janë shkallët e një pallati. Në momentin që është bërë foto nga turistët ka pasur shumë plehra, por janë hequr. Unë nuk kam fuqi për mirëmbajtje për një pronë që nuk është e jona. Klientët janë paraqitur në recepsion në orën 23:30 janë akomoduar pa kryer asnjë lloj pagese dhe pagesa është bërë më 28 gusht. Kanë qenë të njoftuar për pagesën. Ne kemi marrë masat tona dhe kemi kontaktuar agjensinë, pas ata nuk treguan rezervimin.

Fakti që nuk kam publikuar materiale nuk do të thotë që nuk do publikojmë. Po grumbullojmë të gjithë informacionet dhe do hapim një gjyq pasi është një shkatërrim total për biznesin. Pasi artikull lexohet në shumë shtete dhe ndikon në klientelën tonë. Dëmi për një hotel që ka klientë në këto shteti ku lexohet ky atikull është shumë i madh.

RTL më ka marrë në telefon pas përgjigjeve që unë kam dhënë. Ata më kanë thënë se nuk është qëllimi i tyre të publikojnë “fake neës” dhe në një farë mënyrë jo drejtpërdrejtë më kërkuan ndjesë. Lajmi qëndron akoma, por është shtuar një shënim për procedurat që vijnë më vonë. Do ta ndjekim me avokatë dhe do ta çojmë në gjyq”, tha menaxheri i hotelit.

Shkrimi në gazetën gjermane

“Dymbëdhjetë ditë relaksi në Shqipëri, ky ishte plani i Melanie Zeeb dhe Michael Bürger. Por ky plan rezultoi vërtet i kundër për çiftin e turistëve, pasi në vend të një plazhi privat ëndrrat dhe një hoteli elegant kishte male me mbeturina dhe shumë telashe.”

Melanie Zeeb dhe Michal Bürger duan të provojnë diçka ndryshe, larg pikave tipike turistike dhe plazheve të mbushura me njerëz. Kështu ata vendosin të udhëtojnë në Shqipëri.

Ata rezervojnë një paketë turne për rreth 1300 euro, hotel me katër yje dhe fluturim. Por ata u penduan për këtë vendim që ditën e mbërritjes.

“Shoferi i taksisë na çoi në shtëpinë tonë dhe thjesht tha, “Shpresoj që hoteli juaj të mos jetë në këtë zonë’”, shkruan Melanie Zeeb në një e-mail dërguar RTL-së.

Dhe paralajmërimi i shoferit të taksisë u bë shumë shpejt i vërtetë.

“Hoteli është i rrethuar nga mbeturina dhe një erë e keqe.”

Në vend që të pushojnë në plazhin privat të reklamuar në përshkrimin e hotelit, pushuesit duhet të bëjnë rrugë të gjatë nëpër male plehrash. Mungojnë edhe palestra e premtuar, pishinat e brendshme dhe të jashtme. Bari në çati i ngjan një fushëbeteje.

Pushuesit e kapin gjendjen e tmerrshme të hotelit në video dhe foto, ne i kemi përmbledhur regjistrimet në videon e mësipërme për ju.

Hoteli i kërkoi tarifë shtesë

Në vend që të dëmshpërblente pushuesit për të gjitha këto shqetësime, hoteli i kërkoi tarifë shtesë, vijon shkrimi.

25 euro në ditë dhe person, pra 550 euro të tjera në total, për shërbime si rryma, uji dhe përdorimi i dhomës. Nëse nuk i paguani, do të dilni jashtë, ky është kërcënimi i hotelit, siç raporton Melanie Zeeb, shkruan Albeu.com.

Në shqetësimin e tyre, pushuesit i drejtohen ekipit të shpëtimit të pushimeve RTL.

Ekipi i RTL kontaktoi menjëherë kompaninë Opodo me të cilën ishte rezervuar udhëtimi.

Kompania shkruan: “Pas kontaktimit me ofruesin përkatës dhe VH Eurostar Hotel Durres & Private Beach, hoteli ka konfirmuar se një tarifë shtesë prej 25 euro për person për natë është përfshirë në çmimin përfundimtar të akomodimit. 25 euro përfshin taksa turistike dhe tarifat e shërbimit të hotelit. “Pas shqyrtimit të rastit, klienti do të rimbursohet për këto tarifa”.

Melanie Zeeb dhe Michael Bürger thjesht duan të shkojnë në shtëpi, jashtë hotelit horror. Por fluturimi i shumëpritur i kthimit bëhet problemi i radhës për pushuesit. Ata nuk mund të marrin fluturimin e tyre aktual nga Tirana në Berlin, linja ajrore ofron akomodim dhe ushqim, por jo një fluturim të ri direkt për në Berlin. Në vend të kësaj, çifti duhet të fluturojë për në Këln, siç na thuhet. Si dalin të dy prej andej? Kompanisë ajrore duket se nuk i intereson.

Përsëri ekipi i RTL kontaktoi me Opodo. Dhe duket se çifti në këtë pikë është me fat.

Me shpenzimet e tyre, kompani rezervon një fluturim nëpërmjet Frankfurtit për në Berlin për ditën tjetër.

Opodo gjithashtu premton të rimbursojë pushuesit për të gjithë çmimin e udhëtimit. Më pas të dy mund t’i përdorin paratë për të rezervuar një pushim të ri, që shpresojmë se do të sjellë relaksimin e dëshiruar!/Albeu.com.