Nënë për herë të dytë, këngëtarja shqiptare zbulon gjininë e fëmijës (FOTO LAJM)

Këngëtarja, Fatima Ymeri është shtatzënë. Ajo dhe producenti Edlir Begolli do të bëhen prindër për herë të dytë.

Lajmin e ëmbël e ka bërë të ditur vetë Fatima, e cila me anë të një postimi në rrjetet sociale ka zbuluar se do të bekohen me një djalë. Këngëtarja ka publikuar disa foto familjare nga festa e zbulimit të gjinisë.

“E gjithë bota”, ka shkruar ajo krahas fotove.

Kujtojmë që çifti kanë edhe një vajzë, e cila shihet që është gëzuar shumë kur ka zbuluar se do të bëhet me një vëlla.

View this post on Instagram A post shared by Fatima Ymeri (@fatimaymeri)