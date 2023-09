“Mos dil sot se kanë ardhur ata të RENEA-s”, si informohej Pëllumb Gjoka nga policët

E shkuara dhe e tashmja e biznesmenit Pëllumb Gjoka ishin të lidhura me episode të shumta të dyshimta të botës së krimit.

Emisioni “Në Shënjestër” teksa i ka bërë një panoramë lidhjeve të forta të biznesmenit me Policinë e Shkodrës, rëndit detaje të rëndësishme edhe të dosjes hetimore.

Por ndërsa bëjnë këto biseda, në vazhdim Pëllumb Gjoka i tregon Behar Brajoviq, për lidhjet e forta që ai ka në policinë e Shkodrës.

Aty ku ai del se merr informacione të sigurta lidhur mbi personat që ka vendosur në shënjestër.

Dosja Hetimore

Në orën 22.39, Behar Brajoviq komunikon me Pëllumb Gjokën.

Ata diskutojnë në lidhje me një person me emrin ‘Luli’ që ka shkuar për të vizituar Beharin pasi ka dal nga burgu.

Behari shprehet që ai Nëndrejtorin e Policisë dhe Shefin e Komisariatit i kishte të vetët.

Pëllumbi shprehet që, ato kanë Nëndrejtorin dhe shefin e Komisariatit, ndërsa ne kemi shefin e Krimit të Organizuar dhe e kemi informacionin 10, që ata nuk e dinë, dhe ti mos i thuaj.

Më datë 9 Korrik 2020, ora 23.07, Behar Brajoviq komunikon me Pëllumb Gjokën.

Behari i shkruan: Ma pe atë shokun (Ardit Hasanbegaj) për ‘Braçen’ (Ibrahim Licin) nëse është në kërkim, sepse më tha dikush që është në kërkim.

Pëllumbi i shkruan që, nesër do e pyes sepse sonte është shumë vonë.

Behari shkruan: Më kanë çu fjalë ato sonte, ato kurvat e ‘Braçes’, ‘Lict’.

Pellumbi e pyet: Çfarë të thanë?

Behari i shkruan: ‘Kan qef me u pajtu dhe me dëmtu Astmerin. Por janë duke e hangër ato përpara.

Se i thashë, thuj të dalin e të vritna.

Shefi i Krimeve në Shkodër në vitin 2020, Ardrit Hasanbegaj, duket se është në kontakt të vazhdueshëm me biznesmenin Pëllumb Gjoka.

Të cilin del se e informon edhe për çdo lëvizje të RENEA-s në qytet.

Dosja Hetimore

Më datë 26 Korrik 2020 ora 08.56, Behar Brajoviq komunikon me Astmer Bilalin.

Astmeri i shkruan: Më ka ndjek policia dhe ju kam ik, por kanë kap ‘Niçen’ ‘Arlindin’ që rrin me Bardhin, shifni ju andej mos ju vjen kush.

Më datë 27 Korrik 2020 ora 09.37, Pëllumb Gjoka komunikon me Edmond Prekën.

Edmondi i shkruan që takova Arditin (Ardrit Hasanbegaj) dhe më tha me i thënë ‘Beharit’ që mos dil sot me blind se kanë ardhur dy grupe RENEA dhe Operacionale.

Më datë 28 Korrik 2020 ora 07.05, Behar Brajoviq komunikon me Astmer Bilalin.

Astmeri i shkruan: Me kanë ardhë në shtëpi herët një makinë e RENEAS dhe një makinë e policisë tonë.

Behari i shkruan që do të rrinë nja 4-6 ditë.

Një tjetër episod që tregon lidhjen e krimit me policinë në Shkodër është edhe ai i katër ditëve më pas.

Kur Astmer Bilali, kupton se lokali i Behar Brajoviq në lagjen Dobraç, është në vëzhgim, nga persona për ta të panjohur.

Dosja Hetimore

Më datë 30 Korrik 2020 ora 08.54, Behar Brajoviq komunikon me Astmer Bilalin.

Astmeri i dërgon foto të një objekti me dritare dhe i shkruan: ‘Këtu janë 3 djem, a ke si interesohesh se kush janë. Kanë pamje të lokalit tënd.

Nuk duken ftyra të njohura dhe aty kanë vetëm divan dhe rafte.

Aty nuk ka as batanije dhe as çarçafë.

Behari i shkruan që, mund të jenë të shtetit, të Operacionales.

Më datë 31 Korrik 2020 ora 20.42, Behar Brajoviq komunikon me Pëllumb Gjokën.

Behari i shkruan: A po e pyet atë shokun tënd (Ardrit Hasanbegaj), se kam informacion për nja tre veta që kanë marrë një hyrje tek pallati i Senadit në katin e 5.

Por kam frikë me ju hy se mos dalin që janë polic, sepse nëse nuk janë shtet do t’ju plasem brenda në shtëpi.

Duke u kthyer te qëllimi për të vrarë Dorian Dulin dhe të tjerët, gjatë bisedave Behar Brajoviq, del se e do të vdekur brenda datës 1 Tetor.

Në këto biseda del në skenë emri i Prekë Kodrës.

Një personazh më shumë dritëhije, që sipas një emaili që qarkulloi në media, pas sulmit nga hakerat iranianë, ai dyshohej se mund të kryente atentat ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti.

Kodra aktualisht është në arrati.

Dosja Hetimore

Në orën 22.33, Behar Brajoviq komunikon me Prekë Kodrën.

Behari i shkruan: Deri më datë 1 tetor, dua të jetë në tokë, siç e kena lënë, vetëm dua të shikoj në televizor kurvën.

Preka i shkruan: ‘O shok as java nuk është bo akoma që kur kemi fol, çdo gjë don kohën e vet.

Ai që shërben si informator për grupin duket se është Aleks Ndreka, i cili njihet me nofkën Leksi i Druve.

Kundërshtar me një ish-deputet socialist, mik i Ardian Nikulajt që u ekzekutua për gjakmarrje, si dhe një njeri që i’u mbijetoi të paktën dy atentateve, njëri prej të cilëve me dron.

Leksi i Druve, del se është lidhje e afërt me Dorian Dulin dhe mban ne dijeni Behar Brajoviq për çdo lëvizje të tij.

Ashtu si edhe në këtë bisedë.

Dosja Hetimore

Në orën 23.38, Prekë Kodra komunikon me Aleks Ndrekën.

Aleksi i shkruan që, ai shoku jot, Behari duhet të jetë shumë i kujdesshëm sepse Dori është shumë dhelpër dhe tepër i përgatitur.

A e din ku zihet ky Dori!!

Shkon nëpër raste ngushëllimi. Mban pistoletë Berreta 17, me fishek në gojë dhe po hapi boresetin, është i paarritshëm.

Betohem, kam shumë frikë se ka me vra edhe tjerë si ato vëllezërit Bilali.

Në një tjetër bisedë, Ardrit Hasanbegaj del se njofton Pëllumb Gjokën, për lëvizjet më të fundit të objektivit Dorian Duli.

Të cilit i janë vënë pas duke ndjekur edhe lëvizjet e gruas së tij, që gjatë kësaj kohe është shtatzënë.

Më datë 10 Gusht, në orën 23.48, Pëllumb Gjoka komunikon me Ardrit Hasanbegaj.

Ky i fundit i shkruan: ‘O vëlla, nga Qaf Thana ka ikur, i ka thënë ajo që analizat i kam tek ‘Salus’ por doktori i ka thënë për shtrim. Nuk është se ja ka konfirmuar shtrimin aty’.

Por ndërkohë që marrin informacione 10 me yll siç thonë ata nga shefi i krimeve në Shkodër, për lëvizjet e Dorian Dulit dhe Ibrahim Licit, grupi merr edhe informacione nga burime të tjera të besueshme sipas tyre, për lëvizjen e gjahut të tyre.

Dosja Hetimore

Më datë 20 Gusht 2020, në orën 21.40 Behar Brajoviq komunikon me Astmer Bilalin.

Astmeri i shkruan që Hotel ‘Klajdi’ e ka ai hoteli në jug dhe a ke njeri me pyet.

Behari e pyet: ‘Në çfarë qyteti dhe Astmeri i thotë që nuk e di çfarë qyteti, vetëm se është në jug?

Pëllumbi i dërgon Ardritit forëard mesazhin që i ka dërguar Behari ku gjendet numri i telefonit 06931…. dhe i tregon që ky është numri i ‘Ibrahimit’.

Ardriti shprehet që, unë javën tjetër jam në punë dhe nuk kam pse ti kërkoj ndere këtyre, e mbaj vetë, veç sa të kthehem.

Por, ndërsa grupi po e kërkon me qiri Dorian Dulin nëpër Shqipëri, një rast i artë duket në sfond.

Ai do të jetë i pranishëm në varrimin e mikut të tij Indrit Rraja në Fushë-Krujë.

Indrit Rraja, nipi i ndjerë i ish-deputetit socialist Rrahman Rraja.

I cili ndërroi jetë nga Covidi.

Një ish i dënuar për drogë, mik i ngushtë me Bardhok Planaj, që edhe ky u ekzekutua në atentat mafioz në Shkodër.

Shans për të vrarë Dorian Dulin që nuk ka se si t’u humbasë, qitësve të tij.

Dosja Hetimore

Më datë 22 Gusht 2020 ora 03.00, Behar Brajoviq komunikon me Astmer Bilali.

Behari i shkruan: A don me marrë pjesë apo jo. Nesër i kena në Fushë-Krujë dhe vijnë për Shkodër, si e ke mendjen.

I kam të gjitha gati, kam paguar informatorin.

Vjen ‘Genci’ me gjithë ‘Brahimin’ prej Sarande, takohen në Fushë- Krujë se ka vdek Indrit Rraja.

I kam me makina e me tana, me armë i kam bërë gati dhe informatorin.

Astmeri shkruan: Po gati jam si nuk jam gati, më trego kur me u taku.

Në orën 11.44, Prekë Kodra komunikon me Aleks Ndrekën.

Aleksi i shkruan: Aty i ke, Dorin, Tafilin dhe Ujkanin, ishin të gjithë, Blerti dhe Bardhi.

Sot ishin të gjithë, shkojnë edhe për të shtatat. Në orën 5 ka varrimin, une ika se isha me Ardianin.

Behari i shkruan duke i treguar që, drekën do e hanë tek lokali i Dur Bamit.

Preka i shkruan që, e paske vetë situatën në kontroll, se ky ka shkuar si shok burgu, ska lidhje me to.

Është person që është përherë me to por aty te dreka nuk shkon.

Por duket se edhe ky plan për eleminimin e Dorian Dulit dhe Genc Tafilit, dështon.

Për arsye që edhe në këtë rast janë të panjohura për grupin hetues. Por pavarësisht këtij dështimi, grupi vazhdon të informohet nëpërmjet Aleks Ndrekës, në lidhje me lëvizjet e Dorian Dulit.

Dosja Hetimore

Më datë 17 Nëntor 2020 ora 00.45, Prekë Kodra komunikon me Aleks Ndrekën.

Në orën 06.47 Aleksi shkruan: Ky don me ble një motoskaf dhe sa ta montojë, ka me dal në liqen dhe me një motorr uji të shpejtë e zen dhe s’ka ku me të ik.

Mundësisht me u vesh sikur policët e kufirit.

Preka i shkruan: Super, po takona para se me ia dhënë ti.

Aleksi i shkruan që, jam duke ja blerë unë motorrin se don me e montu në skaf.

Preka i shkruan, po të jap një ide tjetër unë.

Po i vejmë në GPS me numër në të dhe sa herë ka korent jep sinjal se ku është.

Është sa një kuti shkrepëse.

Por edhe ky plan për vrasjen e Dorian Dulit nëpërmjet metodës së shpërthimit me eksploziv duke shëtitur me motoskaf në liqen, duket se ka mbetur vetëm një ide në kokën e ekzekutuesve të tij.

Të dëshpëruar, duket se porositësit e vrasjes së tij, kanë tentuar edhe një mundësi të fundit.

Atë të kontaktimit të një killeri me pagesë, siç del të jetë Nuredin Dumani.

Dosja Hetimore

Më datë 14 Shkurt 2021 ora 20:08, Bardhyl Mavraj komunikon me Nuredin Dumanin dhe shkruan

‘Kët kam unë … Kurse për atë Gencin fola por ai s’na intereson veç nëse e konstatojmë fiks që përzihet në punët tona…

Nuredin Dumani i përgjigjet: ‘Të kuptoj vlla, unë njisoj e kam, do ti mys të 2 ose të 3 me gjithë atë kurvën…. Me nji femër rrinë bashkë të dy këta, gjatë gjithë kohës.

Bardhyl Mavraj interesohet më tepër dhe shkruan . . .

Ashtu vlla ee ku vijnë më shpesh?

Nuredin Dumani i tregon: …Në Peqin… aty i mysim…

Bardhyl Mavraj në vazhdim i shkruan: …

Po shife na ban një pazar për atë Dorin se ai është përzi me hasëm tonë dhe po qe na thuaj një pazar…

Por ndërsa Nuredin Dumani merr përsipër vrasjen e Dorian Dulit, ai i kërkon Bardhyl Mavraj, që rezulton të jetë vëllai i Safet Bajrit, ti gjejë informacione se ku fshihet armiku i tij i përbetuar Talo Çela.

Dosja Hetimore

Më datë 15 Shkurt 2021, në orën 11:30, XNLTTP i shkruan 2Q4RSM që i duhet një makinë që të jetë e shpejtë pasi personat që kërkon të ekzekutojë lëvizin me një VE Golf 7 R32,

‘Du ta myll makinën e punës afër vendit ku do goditet, pra jo larg Peqinit vendi nisjes…..

Në orën 15.37, Bardhyl Mavraj, i përgjigjet se për momentin ka vetëm një Mercedes Benz me motor 5 000 kubik.

Nuredin Dumani në vijim i shkruan: Ok super qenka..

Më tej Nuredin Dumani i dërgon mesazhet ….

‘dua ti fus eksploziv në makin nja 3 kg dhe nji motorr me dy veta të shkojn me u siguru mrapa….

Por edhe Nuredin Dumani duket se ka dështuar në objektivin e tij për të eliminuar Dorian Dulin. Pasi ky i fundit edhe sot vazhdon të jetë i lirë dhe i pashqetësuar….