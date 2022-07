Kurti dhe Lajçak takohen në Greqi, diskutohen hapat e mëtejshëm të dialogut Kosovë-Serbi

Emisari i Bashkimit Europian për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak është takuar në Greqi me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.

Lajçak publikoi një fotografi me Kurtin në Twitter, ku shkroi se folën për hapat e mëtejshëm në dialog, raporton Gazeta Express.

“Në margjinat e datës Symi Symposium-it të 24-të, me Albin Kurtin diskutuam për situatën aktuale në rajon dhe Dialogun për normalizim. Ne u fokusuam veçanërisht në hapat e mëtejshëm të nevojshëm për të bërë përparim në Dialog”, shkroi diplomati sllovak.

