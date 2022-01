Big Brother VIP është futur së fundmi në “ethet” e vërteta të garës për fituesin.

Si favoritët kryesorë shihen Iliri dhe Donaldi, tashmë kundërshtar.

Së fundmi me një bisedë me Arbrin, Iliri është shprehur se Donaldin do donte ta shikonte jashtë shtëpisë.

Iliri shtoi se Donaldi e nxorri Dagzin nga shtëpia megjithëse e konsideronte si vëlla./albeu.com/