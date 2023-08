“Iku vapa me Gushtin”, nga e hëna stuhi shirash dhe rënie e madhe temperaturash, moti për javën e ardhshme

E diela e sotme do të jetë dita e fundit, ku temperaturat janë përvëleuese. Duke nisur nga e hënë pasdite do të rikthehen reshjet e shiut në të gjithë territorit, të cilat do të vijojnë edhe përgjatë të martës dhe të mëkurës.

Ditën e hënë temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë të vlerave të larta, gjithashtu dhe ato të ulta do pësojnë një rënie prej dy gradësh.

Por nga e marta e në vijim do të kemi një rënie prej 10 gradësh, ku temperaturat do të zbresin deri në 24 gradë celcius në zonat malore.

Ndërkohë që ditën e enjte dhe të premte pritet të kemi një përmirësim të motit pasi nuk pritet reshje shiu, me përjashtim të zonave malore ku do të jenë të iozuluara.