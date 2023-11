Fordi përplaset me autobusin në Bulqizë, plagoset 61-vjeçari

Një 61-vjeçar ka mbetur i plagosur ditën e sotme si pasojë e një aksidenti të ndodhur në aksin rrugor Qafë Bualli-Bulqizë.

Policia informon se në aksident janë përfshirë automjeti tip “Ford” me drejtues shtetasin G.K., 61 vjeç, me automjetin tip autobus, me drejtues shtetasin Z.D., 36 vjeç.

Nga përplasja e automjeteve ka mbetur i dëmtuar vetëm shtetasi G.K., i cili po merr ndihmë mjekësore në spitalin e Bulqizës.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

/albeu.com