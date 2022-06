Dyshohet si autor i vrasjes së shqiptares në Itali, 32-vjeçari e mohon: Natën e ngjarjes kam qenë në lokal

Vijon të deklarojë se është i pafajshëm dhe pretendon se natën e dy vrasjeve ishte në një lokal me miqtë e tij. Kjo është alibia e Daniele Bedinit, 32-vjeçarit i cili akuzohet për vrasjen me dashje të prostitutës shqiptare, Nevila Pjetri. Ajo u gjet e vrarë të dielën në shtratin e lumit Parmignola në Marinella, në afërsi të Sarzana, e vrarë me dy plumba pistolete në kokë. Pak më larg, disa orë më vonë u gjet edhe trupi i Camilla-s, transit që jetonte në Albiano Magra. Aktualisht, hetimet vijojnë ende për të sqaruar nëse ka një lidhje mes dy vrasjeve. Dhe gjasat janë që po.

Alibia e autorit të dyshuar

Daniele Bedini ndodhet në burgun e La Spezia kur pret vlerësimin e masën e sigurisë, që pritet të mbahet nesër ose të premten. Mediat italiane shkruajnë se pasi takoi avokatin e tij, tha se natën e vrasjes ndodhej në një lokal me disa miq dhe me qenin e tij dhe se kishte qëndruar aty deri pas mesnatës (vrasja e Nevilës dyshohet të ketë ndodhur rreth orës 02:00 të natës). Për momentin hetuesit e akuzojnë Bedinin vetëm për vrasjen e Nevilës, jo për atë të Camilla-s, ndonëse hipotezat janë se mund të jenë të lidhura me njëra-tjetrën. Për avokatin e Bedinit nuk ka asnjë të dhënë që e lidh 32-vjeçarin me vrasjen e dytë.

Shqiptarja u vra me dy plumba pistolete në kokë, një në pjesën ballore, e një pas veshit të majtë. Sa i takon Camilla-s, rezultatet e autopsisë nuk kanë dalë ende. Dyshimet janë se edhe ajo ka vdekur në mënyrë të ngjashme, me plumba pistolete. Sa i takon orës së vrasjeve, dyshimet janë se Nevila dhe Camilla janë vrarë pak orë larg nga njëra-tjetra, ndonëse trupi i transit u gjet disa orë më vonë. Teksa mbetet ende e paqartë nëse 35-vjeçarja shqiptare u vra tek vendi ku u gjet apo diku tjetër, Camilla dyshohet se u vra në makinën e saj. Trupi i saj u gjet jo shumë larg automjetit, ndërsa brenda makinës u gjetën njolla gjaku dhe gëzhoja.

Hetimet, kërkohen telefonat e viktimave: Përveç gëzhojave që u gjetën në makinën Ford Fiesta të Camilla-s dhe njollave të gjakut, po hetohen edhe tabulatet telefonike. Celulari i Nevilës rezulton se ka qenë i ndezur pak para orës 02:00 (shumë pak kohë pas vdekjes), ndërsa ai i Camilla-s deri në mëngjes. Të dy telefonat janë zhdukur së bashku me disa sende personale dhe aktualisht po kërkohen nga autoritetet në zonën ku u gjetën dy trupat. Në analizë është edhe telefoni i Bedinit, për të verifikuar nëse ai mund të jetë ndodhur pranë zonës së vrasjeve.

Arma

Edhe arma e krimit vijon të mos gjendet. Mes detajeve që çuan në arrestimin e Daniele Bedinit ishte edhe fakti se një pistoletë, me gjasë gjysmëautomatike që mund të jetë e kalibrit 22, u zhduk nga shtëpia e babait të Bedinit. I ati e kishte denoncuar vjedhjen e armës, mëngjesin e së shtunës së 4 Qershorit.

Mbetet ende për t’u provuar lidhja e mundshme mes dy vdekjeve, të Camilla-s dhe Nevilës. Dëshmitarë të ndryshëm thonë se e panë Nevilën të hipte në një makinë të bardhë. Hetuesit kanë dyshime se Camilla mund ta ketë parë këtë skenë, ose mund ta ketë njohur personin që i jepte makinës. Ky mund të ketë qenë edhe shkaku që mund ta ketë çuar Bedinit të kryente një vrasje të dytë brenda pak orëve.

Daniele Bedini rezulton person me precedentë penalë për grabitje dhe disa vepra të tjera penale, vepra që duket se i kryente edhe për të siguruar kokainë. Dyshimet janë se ai e mori prostitutën shqiptare në makinë jo për shërbimin e saj, por për ta grabitur.