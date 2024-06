Diskutohet vendimi, gjobë për plehrat në rrugë, masa nëse mbeturinat nuk hidhen në kosha

Parlamenti ka nisur diskutimin për vendosjen e gjobave të ashpra për individët që hedhin mbeturina në ambiente publike, por edhe për bizneset që nuk respektojnë rregullat.

Nisma e paraqitur në komisionin e ligjeve parashikon vendosjen e standardeve të BE, por edhe garantimin e një ambient të pastër.

Opozita kërkoi kontroll edhe ndaj inspektorëve, për të shmangur sipas tyre korrupsionin.

Për zëvendësministren e mjedisit qëllimi është rritja e ndërgjegjësimit

Nuk mungoi as debate për incineratorët dhe tarifa që paguhet në tiranë për mbledhjen dhe përpunimin e mbetjeve

Ndërsa zëvendësministrja renditi edhe qytetet të cilat do të ndërtohen landfillet për riciklime.

Mangësi u konstatua ndarja në burim e mbetjeve çka do të sillte më shumë riciklim, dhe po ashtu do të ulte sipërfaqet që zihen me mbetjet