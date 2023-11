Berisha: Edi Rama më ndjek në Facebook, mos u struk! Nuk të shpëtojnë dot

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka hyrë live në platformën Facebook, teksa ndodhet brenda ambienteve të Kuvendit.

Seanca parlamentar nuk ka nisur ende, por tensionet mes mazhorancës dhe opozitës janë të dukshme.

Në Kuvend, ditën e sotme ka mbërritur edhe kryeministri Rama.

Berisha tha se kreu i qeverisë po ndjek live seancën nga Facebooku i tij.

Berisha: Edi Rama duke ndjekur Facebookun tim. Po e ndjek seancën nga dhoma tjetër. Struku sa të duash, nuk të shpëtojnë dot këta.

Sakaq, ish-kryeministri është treguar i ashpër edhe me ministrat e qeverisë.

Berisha: Ju i shihni, ja aty keni Ermonelën. Katër familjarë të saj ka futur palë në palë në Prokurorinë e Tiranës.

Këta gardistë që shihni para meje në këmbë, nja 5 prej tyre kanë Fakultetin Juridik, por as nuk ëndërrojnë kurrë të futen në prokurori apo në gjykatë, ku të lenë Felajt, felë për të tjerët. I marrin të gjitha për vete. Thoni ju po deshët? Edhe ju keni zgjedhës, më mirë t’i thoni asaj të mos çojë 4 familjarë.

Dhe çfarë familjarësh! Kur burrin e saj e morën peng në Urën Vajgurore, se u premtoi banditëve lirimin nga bashkëshortja, ishte prokurore, shkoi kjo dhe e çliroi.

E di vetë ajo sa pagoi për të liruar burrin. Burri i saj është prokuror në Prokurorinë e Tiranës. Apo jo Pandeli? Folu shqiptarëve Pandeli.

Ja ku erdhi edhe Ulsiu që i ka ditët e numëruara në ministri. Ja ku erdhi badigardi i Edi Ramës. Ik më mirë para se të heqë ai. Taulant Bego Yaris nuk ka ardhur akoma se po merret me biografinë e oficerëve të policisë, ndërkohë që kur në Encrochat, del njeriu më i lidhur me të gjitha bandat. Ndërkohë që ka përdorur pasaportën diplomatike për të kaluar 54 herë ngarkesa droge me Edmond Begon, ish-zëvendësin e Aldo Bares, i dënuar me 15 vite burg në Itali.

Ku është ai Ulsi? Ku e ke Taulantin? Se bëni luftë për postin e njëri-tjetrit. Se edhe ti atje do shkosh. Prit Fatmirin se do vijë në post tëndin ose më lart.

Bëj ç’të duash Ulsi, ke marrë fund./albeu.com